На пикете сторонников Алексея Навального в Сыктывкаре никого не задержали

Пикет в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального, который не согласовали городские власти, его сторонники провели на Театральной площади в Сыктывкаре 7 октября. Вечером на публичное мероприятие собралось около 100 человек. В основном, это были молодые люди. В руках они держали российские флаги и воздушные шары с буквой «Н». Присутствующие обсудили вопросы о допуске к выборам А.Навального и освобождении его из-под ареста. Полицейские записали акцию на видеокамеру. Спустя 40 минут сторонники мирно разошлись. Обошлось без происшествий и задержаний.

Это не единственное публичное мероприятие, состоявшееся на площади в этот день. Ранее тут митинговали профсоюзы. Собралось несколько сотен человек. Присутствующие тоже держали в руках флаги и шары. Но митинг, которому помешал дождь, продолжался всего 15-20 минут.

Фото и видео Владилена Олофинского