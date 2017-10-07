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Суббота, 07 октября 2017, 18:53
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18:53
На пикете сторонников Алексея Навального в Сыктывкаре никого не задержали

Обошлось без происшествий.

Пикет в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального, который не согласовали городские власти, его сторонники провели на Театральной площади в Сыктывкаре 7 октября. Вечером на публичное мероприятие собралось около 100 человек. В основном, это были молодые люди. В руках они держали российские флаги и воздушные шары с буквой «Н». Присутствующие обсудили вопросы о допуске к выборам А.Навального и освобождении его из-под ареста. Полицейские записали акцию на видеокамеру. Спустя 40 минут сторонники мирно разошлись. Обошлось без происшествий и задержаний.

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Это не единственное публичное мероприятие, состоявшееся на площади в этот день. Ранее тут митинговали профсоюзы. Собралось несколько сотен человек. Присутствующие тоже держали в руках флаги и шары. Но митинг, которому помешал дождь, продолжался всего 15-20 минут.

Фото и видео Владилена Олофинского

Владилен Олофинский
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Сыктывкар
Политика
Социум
Навальныйпикетмитингоппозиция
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