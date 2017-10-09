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Понедельник, 09 октября 2017, 11:49
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11:49
В Сыктывкаре две машины с асфальтом не доехали до заказчика

Работники фирмы договорились перепродать груз.

В полицию столицы Коми обратился представитель общества с ограниченной ответственностью, рассказав, что фирма не получила двух машин асфальта, которые не прибыли ко времени в обозначенное место. При этом заявитель достоверно знал, что машины с грузом выехали. Сумма ущерба составила порядка 50 тысяч рублей, сообщает пресс-служба МВД по Коми.

Сотрудники уголовного розыска установили, что кражу могли совершить лица, имеющие доступ на территорию организации. Вскоре личности похитителей были установлены. Это оказались трое работников предприятия. Мужчины договорились похитить имущество с целью последующей продажи.

По данному факту возбуждено уголовное дело о краже. Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде. Расследование продолжается.

Фото Владилена Олофинского

«КомиОнлайн»
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КомиСыктывкар
Криминал
Социум
асфальткражаработники
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