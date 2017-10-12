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Четверг, 12 октября 2017, 11:27
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11:27
После проверки условий содержания под стражей в Коми наказаны 73 сотрудника колоний

В учреждениях уголовно-исполнительной системы нашли множество нарушений закона.

Генеральная прокуратура с привлечением территориальных органов провела проверку федерального законодательства в сфере исполнения уголовных наказаний, содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы УФСИН России по Коми. Об этом сообщается на сайте надзорного ведомства.

Генпрокуратура сообщила о многочисленных нарушениях закона о материально-бытовом и медико-санитарном обеспечении осужденных и лиц, заключенных под стражу, их раздельном содержании, применении мер взыскания, порядке рассмотрения обращений граждан, привлечении осужденных к оплачиваемому и безопасному труду, пожарной безопасности, профилактике правонарушений, а также исполнении наказаний, не связанных с лишением свободы.

Вскрытые нарушения свидетельствуют не только о ненадлежащем исполнении требований закона администрациями этих учреждений, но и слабом ведомственном контроле за их деятельностью со стороны территориального органа уголовно-исполнительной системы.

По итогам проверки должностным лицам уголовно-исполнительной системы внесено 19 представлений, отменено 8 постановлений о наложении взысканий, принесено 23 протеста, объявлено 3 предостережения. По результатам рассмотрения части представлений 73 сотрудника учреждений привлечено к дисциплинарной ответственности.

Фото Владилена Олофинского

«КомиОнлайн»
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КомиСыктывкар
Общество
Пресс-релизы
исполнение наказанийколониянарушенияпроверка
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