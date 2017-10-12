Нефтяники выразили признательность педагогам Усинска

В начале октября во всех образовательных организациях Усинска проходят мероприятия, посвященные «сеятелям разумного, доброго, вечного» - людям, отдающим себя делу просвещения. В адрес педагогов звучат слова благодарности, многие вспоминают своих первых учителей.

Кульминацией торжеств в этом году по традиции стал вечер во Дворце культуры. Поздравить педагогов с профессиональным праздником пришли представители местной власти, образовательных организаций и предприятий, оказывающих школам, детским садам, учебным заведениям среднего и высшего профессионального образования всестороннюю помощь.

В числе таких предприятий - дочернее общество НК «Роснефть» - «РН – Северная нефть», благодаря которому в Усинске начала действовать система многоуровневого образования «школа – вуз – предприятие» и за 11 лет многократно доказала свою эффективность.

Как сообщает пресс-служба компании, поддержка нефтяников дает возможность детским садам, образовательным и спортивным школам, Усинскому политехническому техникуму и усинскому филиалу УГТУ совершенствовать материально-техническую базу и условия для выполнения стоящих перед ними задач. Сотрудничество это носит взаимовыгодный характер, ведь поддержка системы образования – это инвестиции в будущее, в детей и молодежь, которая через несколько лет вольется в команду «Роснефти» уже в качестве молодых специалистов. А команда эта нуждается в высококвалифицированных, хорошо образованных, интеллектуально развитых и способных работать на перспективу молодых и перспективных кадрах.

От имени генерального директора «РН – Северная нефть» педагогов приветствовал заместитель генерального директора по персоналу и социальным программам – начальник управления по персоналу и социальным программам общества Сергей Кривоножкин. Он выразил большую признательность учителям за преданность профессии, способность дарить детям знания и быть для них надежным советчиком и другом на протяжении всех школьных лет.

С.Кривоножкин пожелал педагогам успехов, здоровья, терпения, талантливых учеников, а также вручил цветы и благодарственные письма директору школы №3 Наталье Акуловой, директору усинского филиала УГТУ Наталье Пичко и заместителю директора Усинского политехнического техникума Ольге Ворониной за эффективное сотрудничество, успешную реализацию совместных образовательных и профориентационных проектов, весомый вклад в воспитание подрастающего поколения и развитие системы образования.

Заслуженные награды федерального, регионального и муниципального уровня, а также благодарственны письма от социальных партнеров за достигнутые успехи в области просвещения получили свыше 40 педагогов и руководителей образовательных организаций. Но, как справедливо заметили ведущие праздника, самых высоких почестей достоин каждый усинский учитель.

День учителя – праздник, посвященный не только людям одной из самых важных и благородных профессий, но и их ученикам: давно доказано, что талант, профессионализм, мудрость педагога выражаются в успешности его воспитанников. И это как раз тот случай, когда поговорка о том, что все возвращается сторицей, абсолютно верна.

Фото пресс-службы «РН – Северная нефть»