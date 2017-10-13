КомиОнлайн

Новости

Пятница, 13 октября 2017, 14:42
  • 242
  • 0
  • 1

14:42
Россельхозбанк снизил ставки по ипотеке до 9 процентов годовых

Наиболее выгодные условия предлагают бюджетникам и молодым семьям.

Россельхозбанк снизил ставки по ипотечным программам. В среднем снижение процентных ставок составило 0,55 процентных пункта, сообщает пресс-служба данного финансового учреждения.

Минимальная ставка составляет от 9 процентов годовых и действует в рамках специальных условий для молодых семей на вторичном рынке. На первичном рынке установлены ставки от 9,1 процента.

Банк уделяет особое внимание социальной стороне вопроса ипотечного кредитования населения, предоставляя наиболее выгодные условия молодым семьям и работникам бюджетной сферы, говорится в пресс-релизе.

*** АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков. В собственности государства находятся 100 процентов акций банка. Свидетельство о государственной регистрации кредитной организации №3349 выдано Банком России 24 апреля 2000 года.

Фото со страницы банка в Facebook

«КомиОнлайн»
Версия для печатиВерсия для печати
Москва
Экономика
Делу время
ипотекакредитмолодая семьяставки
Поделиться:
Если вы заметили смысловую, орфографическую, стилистическую или другую ошибку на этой странице, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter. Выделенный текст будет автоматически отослан редактору.
Реклама
comments powered by HyperComments
Реклама

Поиск работы


Директор магазина
Детский Мир (Сыктывкар)

Директор магазина
Имидж-мастер (Сыктывкар)
от 25000 RUR

Искать вакансии
Реклама
Реклама

Календарь

пн
вт
ср
чт
пт
сб
вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
Октябрь 2017
 
Реклама
comments powered by HyperComments

Свидетельство о регистрации средства массовой информации ИА №ФС77-58855, выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых комуникаций, 28.07.2014

© ООО «Медиа системы», 2006–2017.

При использовании материалов сайта обязательна ссылка на источник. Не предназначено для лиц моложе 18 лет

Яндекс цитирования Яндекс.Метрика