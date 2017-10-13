«ЛУКОЙЛ-Коми» увеличил показатели полезного использования попутного нефтяного газа

«ЛУКОЙЛ-Коми» увеличил коэффициент полезного использования попутного нефтяного газа до 90,9 процента. Это связано с завершением реализации ряда крупных проектов, таких как строительство энергоцентров на Усинском и Ярегском месторождениях, высокотехнологичных установок подготовки нефти на месторождениях Денисовской впадины, а также реконструкция Усинского газоперерабатывающего завода, говорится в сообщении пресс-службы компании.

Форсированный рост показателя утилизации попутного нефтяного газа на предприятии отмечается с начала 2017 года, объявленного в России Годом экологии. Процент полезного использования газа продолжает неуклонно расти.

На энергоцентрах, а также установках на Южно-Шапкинском и Леккерском промыслах предприятия ПНГ используется в качестве топлива для газотурбинных электростанций. На месторождении имени Ю.Россихина готовится к вводу в эксплуатацию установка нагрева рабочего агента, которая способна эффективно использовать до 99 процентов газа для выработки энергии на технологические нужды.

Уникальный для Коми способ утилизации попутного нефтяного газа путем его закачки в пласт применяется на Южно-Кыртаельском месторождении. При помощи специального компрессора газ отправляется обратно в недра, где используется в системе поддержания пластового давления.

Реконструкция Усинского газоперерабатывающего завода позволила существенно увеличить объемы подготовки попутного нефтяного газа до товарного качества. Произведенное на заводе «голубое топливо» используется во всех газовых плитах Усинска, а также котельных ряда промышленных предприятий.

Установки аминовой очистки газа на Баяндыском и Восточно-Ламбейшорском месторождениях Денисовской впадины позволяют в процессе подготовки попутного газа для дальнейшего использования отделять от него сероводород, из которого производится сырье для химической промышленности – техническая гранулированная сера.

На ближайшее время запланирован к реализации ряд новых проектов, реализация которых выведет коэффициент утилизации попутного нефтяного газа к еще более высоким показателям. В их числе – реконструкция крупных дожимных насосных станций Усинского месторождения.

На фото пресс-службы «ЛУКОЙЛ-Коми»: 1 - энергоцентр «Ярега», 2 - уУстановка подготовки нефти Баяндыского месторождения