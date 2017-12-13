Лже-террорист потребовал 30 миллионов рублей за отмену взрыва в сосногорском садике

В полицию Сосногорска ранним утром 12 декабря поступило сообщение с пульта единой диспетчерской службы 112 о том, что в одном из детских садов города заложено взрывное устройство. Позвонивший в службу спасения злоумышленник потребовал 30 миллионов рублей за то, чтобы взрыва не произошло.

По информации пресс-службы МВД по Коми, информация оказалась ложной, подозреваемого задержали по горячим следам. Им оказался 24-летний житель Сосногорска в состоянии сильного алкогольного опьянения. Ранее молодой мужчина трижды привлекался к уголовной ответственности.

До звонка о готовящемся взрыве в детском саду, подозреваемы позвонил на пульт 112 и сообщил о драке в ночном баре. Это сообщение также оказалось ложным. А после звонка про садик, молодой человек позвонил в службу спасения еще раз и сообщил о намерении покончить с жизнью.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело о заведомо ложном сообщении об акте терроризма. Ему грозит до трех лет лишения свободы. Ведется следствие.

Фото пресс-службы управления ППС и ГЗ по Коми