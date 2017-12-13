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Ухтинца обвинили в гибели кота в стиральной машине
Объяснить причины расправы над питомцем мужчина не смог.
В октябре 2017 года полиция возбудила уголовное дело в отношении 37-летнего жителя Ухты, который постирал в машинке кота, снял это на видео и выложил в сеть. Подозреваемый ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в январе текущего года ухтинец освободился из мест лишения свободы.
Как сообщили «КомиОнлайну» в пресс-службе региональной прокуратуры, по версии следствия, нетрезвый ухтинец, обидевшись на свою знакомую, взял ее кота Рыжика, засунул в барабан стиральной машины и включил ее. После первого цикла кот подавал признаки жизни, поэтому мужчина включил машинку заново. В результате домашний питомец погиб. Весь процесс мужчина заснял на видео, которое отправил знакомой.
Прокуратура Ухты утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя. Он обвиняется в жестоком обращении с животным, повлекшем его гибель и совершенном из хулиганских побуждений с применением садистских методов. Вину в инкриминируемом деянии ухтинец признал, однако пояснить причины содеянного не смог.
Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено мировому судье Чибьюского судебного участка Ухты.
Фото Антонины Лапуньковой
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