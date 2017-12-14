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Четверг, 14 декабря 2017, 15:41
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15:41
Успели: новые требования к инициативам о референдумах не коснутся вопроса о переносе столицы Коми в Ухту

Хотя именно эта идея послужила поводом для ужесточения закона.

Госсовет Коми примет поправки в республиканское законодательство, ужесточив требования к инициативам о референдумах. Об этом рассказала ТАСС председатель комитета Госсовета по законодательству и местному самоуправлению Нина Нестерова по итогам рассмотрения вопроса на заседании президиума регионального парламента.

«Мы готовим поправки в республиканский закон о выборах и референдумах, планируя рассмотреть их и принять на ближайшем заседании 21 декабря. Во-первых, будут ужесточены требования к численности инициативных групп, она будет увеличена с нынешних 20 до 100 человек. Кроме того, это должны быть жители не менее половины муниципалитетов республики, а выносимые на референдум вопросы должны быть актуальны для каждого жителя региона», - сказала Н.Нестерова.

Поводом для принятия поправок послужила инициатива 20 жителей Ухты, которые предложили провести референдум о переносе столицы Коми. Госсовет Коми вынужден был признать обозначенный вопрос законным, поскольку он успешно прошел правовую и лингвистическую экспертизы, а документы инициаторов соответствовали требованиям нынешнего законодательства. Более того, не исключила такой возможности Н.Нестерова, Госсовет вынужден будет рассмотреть вопрос о дате этого референдума на ближайшем заседании 21 декабря, если собранные ухтинцами подписи окажутся достоверными.

Как пояснил изданию председатель Избирательной комиссии региона Дмитрий Митюшев, инициаторы референдума о переносе столицы уже заявили, что собрали вдвое больше подписей от необходимого в поддержку своей инициативы - около 28 тысяч. Если они окажутся достоверными, то Избирком повторно обратится в республиканский парламент о назначении даты референдума. Не исключено, что это может произойти на заседании 21 декабря. При этом готовящиеся поправки в выборное законодательство данной инициативы о переносе столицы уже не коснутся, подчеркнула Н.Нестерова.

По информации «Комиинформа», 14 декабря в Избирком поступило 14 тысяч 999 подписей, больше – просто не могут принять по закону.

Между тем в Сыктывкаре еще одна инициативная группа подала документы о референдуме в территориальную избирательную комиссию. В данном случае речь идет о борьбе за зеленую зону в микрорайоне Орбита.

Фото Владилена Олофинского

«КомиОнлайн»
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Социум
референдуминициативытребованиястолицаточечная застройка
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