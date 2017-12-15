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Пятница, 15 декабря 2017, 15:04
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15:04
Горожане чаще всего подрабатывают таксистами и курьерами

Заинтересованы в дополнительном заработке 20 процентов россиян.

Такси - это самая популярная подработка в России. На втором месте - курьерские разъезды. Такие данные получил ВЦИОМ в ходе исследования, проведенного в десяти крупных городах нашей страны, пишет «Российская газета».

Опрос проводился среди 800 россиян, имеющих водительские права, в возрасте от 20 до 59 лет. Две трети опрошенных - 70 процентов - оказались заинтересованы в подработке в принципе.

Также инициаторы опроса интересовались у респондентов, что они бы порекомендовали в качестве подработки в их городе. На первом месте снова оказалось такси (его порекомендовали 42 процента) и курьерство (29 процентов), в качестве подработки советуют работу официанта (18 процентов) и продавца в супермаркете (16 процентов). Далее идут охранники и сторожа и работники в ресторанах быстрого питания. В качестве организаций, с которыми хотели бы сотрудничать подработчики, среди такси чаще всего называют «Яндекс» (42 процента), Uber (28 процентов) и «Лидер» (8 процентов). Среди ресторанов быстрого питания и магазинов - известные торговые и фаст-фудные сети. А вот официантами, по мнению опрошенных, можно работать в любом месте.

Фото Игоря Соколова

«КомиОнлайн»
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Москва
Общество
Социум
подработкатакси официантопрос
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