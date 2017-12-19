Россельхозбанк за 11 месяцев выдал заемщикам АПК 961 миллиард рублей

По итогам работы в январе-ноябре 2017 года Россельхозбанк направил на поддержку заемщиков агропромышленного комплекса 961 миллиард рублей, что на 7 процентов превышает аналогичный показатель 2016 года. Из них 254 миллиарда рублей составил объем финансирования сезонных работ (на 13 процентов больше, чем в прошлом году), на инвестиционные цели за отчетный период выдано 206 миллиардов рублей.

При этом значительные объемы заемных средств были направлены предприятиям пищевой и перерабатывающей промышленности – 167 миллиардов рублей, предприятиям растениеводства – 153 миллиарда рублей и предприятиям животноводства – 112 миллиарда рублей.

Россельхозбанк оказывает значительную поддержку отрасли АПК в рамках механизма льготного кредитования, обеспечивая по нему основной объем выдач. По состоянию на 1 декабря аграриям страны предоставлено финансирование на льготных условиях по ставке не выше 5 процентов годовых на сумму порядка 200 миллиардов рублей.

*** АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков. В собственности государства находятся 100 процентов акций банка. Свидетельство о государственной регистрации кредитной организации №3349 выдано Банком России 24 апреля 2000 года.

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