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Среда, 20 декабря 2017, 14:56
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14:56
«Ростелеком» обеспечил Ижму скоростным интернетом и интерактивным телевидением

Современные услуги связи в селе ждали более 10 лет.

В декабре 2017 года «Ростелеком» обеспечил жителей Ижмы, проживающих на улице Паромная и в Больничном городке, современными услугами связи. Для этого был установлен узел доступа, и проложено 70 метров оптического кабеля.

Таким образом, порядка 150 абонентов получили возможность подключить скоростной безлимитный интернет и «Интерактивное телевидение», говорится в пресс-релизе компании.

«Для людей, которые ждали интернет более 10-12 лет – это важное событие. Вот одна небольшая иллюстрация спроса на данную услугу - жители села, взявшие землю под застройку и поставившие еще только баню, уже спешат подключить интернет впрок», - отметил технический директор «Ростелекома» в Коми Олег Коваленко.

Первые 150 абонентов в Ижме были подключены к интернету в 2004 году, когда в селе была установлена цифровая станция.  Безлимитный интернет появился в 2006 году. Сегодня услугами доступа в интернет пользуется 2231 житель Ижемского района, из них 961 – это сами ижемцы.

*** «Ростелеком» продолжает активно развивать свою телекоммуникационную инфраструктуру в Ижемской районе. На сегодня почти половина всей сети района – оптическая. Оставить заявку на подключение услуг связи, проверить техническую возможность можно на сайте www.rt.ru или позвонив по бесплатному номеру телефона. 8-800-100-0-800.

Фото пресс-службы «Ростелекома»

«КомиОнлайн»
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КомиИжемский район
Технологии
ПоTechи
Ростелеком
Скоростной интернет. интерактивное телевидениетруднодоступные районы
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