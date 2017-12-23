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Суббота, 23 декабря 2017, 18:08
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18:08
«Новая генерация» обыграла «Ухту» в последнем в уходящем году матче

Сыктывкарцы закончили год на восьмом месте.

Матч чемпионата России по мини-футболу среди команд суперлиги между «Новой генерацией» и «Ухтой» состоялся 23 декабря в Сыктывкаре и завершился со счетом 5:2. Хозяева к 10-й минуте забили два мяча. Отличились Кирилл Шишов и Иван Суворов. До перерыва гости один мяч отыграли после удара Александра Дунца. На 31-й минуте К.Шишов оформил дубль, а чуть позже Владислав Барсков увеличил преимущество «Новой генерации». На 39-й минуте ухтинцы сократили отставание, но сравнять счет так и не смогли. В конце игры пятый мяч влетел в ворота «Ухты» после удара Ивана Обжорина.

Следующие матчи чемпионата «Новая генерация» проведет дома 8 и 9 января 2018 года с московской командой КПРФ. Ухтинцы в эти же дни сыграют дома с московской «Диной».

Фото с сайта www.amfr.ru

Владилен Олофинский
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Сыктывкар
Спорт
Социум
Новая ГенерацияУхтаМини-футбол
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