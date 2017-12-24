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Воскресенье, 24 декабря 2017, 10:07
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10:07
При опрокидывании автобуса в Коми пострадало 12 человек

Авария случилась ночью 24 декабря в районе села Куратово Сысольского района.

По сообщению пресс-службы МЧС по Коми, ночью 24 декабря пассажирский автобус следовал по маршруту Великий Устюг – Чебоксары – Казань – Пермь. В районе села Куратово Сысольского района он опрокинулся в кювет.

В результате аварии пострадало 12 человек, в том числе четыре ребенка. Погибших нет. В сысольскую районную больницу госпитализировано шестеро пассажиров с травмами различной степени тяжести, среди них один ребенок. Всем пострадавшим оказывается психологическая помощь.

В ГУ МЧС по Коми развернут оперативный штаб, на месте происшествия работает оперативная группа ведомства.

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Как говорится в пресс-релизе СУ СК по региону, по предварительным данным, в автобусе марки «Мерседес» находилось 49 человек. (По информации МСЧ по Коми, в нем ехало 49 пассажиров и водитель). По факту ДТП организована доследственная проверка. На место происшествия выезжал руководитель сысольского межрайонного следственного отдела. К настоящему времени проведен осмотр места происшествия, опрашиваются пассажиры автобуса. Сотрудниками СК совместно с ГИБДД будут установлены причины и обстоятельства произошедшего.

В результате проверки будет дана правовая оценка, в том числе, на предмет наличия признаков выполнения работ или оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В установленные сроки будет принято процессуальное решение.

Позже появилась информация, что туристический автобус направлялся из Великого Устюга в Пермь. Из 12 пострадавших девять туристов являются жителями Пермского края, сообщается на сайте краевого министерства здравоохранения. Тяжелое состояние не диагностировано ни у одного пациента.

Министр здравоохранения Коми Дмитрий Березин взял на личный контроль вопросы оказания медицинской помощи попавшим в ДТП. Как уточняет пресс-служба главы республики, шести из них врачи оказали помощь на месте, госпитализация им не потребовалась.

С места ДТП с травмами различной степени тяжести в центральную районную больницу села Визинга были госпитализированы пятеро взрослых и один ребенок. Позднее они были переведены в республиканскую больницу и детскую клиническую больницу в Сыктывкар. Всего в автобусе ехало 12 детей.

Информация обновлена 24 декабря в 18:33

Фото пресс-службы МЧС по Коми

«КомиОнлайн»
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КомиСысольский район
Происшествия
Социум
ДТПавтобуспассажиры
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