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Понедельник, 25 декабря 2017, 16:59
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16:59
Проигрышная серия «Строителя» достигла восьми матчей

Сыктывкарцы проиграли "Кузбассу".

Матч чемпионата России по хоккею с мячом среди команд суперлиги между сыктывкарским «Строителем» и кемеровским «Кузбассом» состоялся 25 декабря в Кемерово и завершился со счетом 8:4. Хозяева открыли счет на 13-й минуте, но гости смогли его сравнять и выйти к 37-й минуте вперед. Сперва отличился новичок команды Никита Свиридов, а затем - Денис Садаков. После этого игроки «Кузбасса» забили два гола, и хозяева ушли на перерыв в роли победителя.

В начале второй половины встречи Н.Свиридов оформил дубль и восстановил равновесие в счете, но кемеровчане к 61-й минуте трижды поразили ворота соперника. Четвертый мяч у «Строителя» на 65-й минуте забил Иван Кораблин, на который хозяева до конца игры ответили еще двумя точными ударами.

Следующий матч чемпионата «Строитель» проведет на выезде с красноярским «Енисеем» 28 декабря.

Фото Минспорта Коми

Владилен Олофинский
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Кемеровская область
Спорт
Социум
СтроительКузбассхоккей с мячом
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