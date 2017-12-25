Проигрышная серия «Строителя» достигла восьми матчей

Матч чемпионата России по хоккею с мячом среди команд суперлиги между сыктывкарским «Строителем» и кемеровским «Кузбассом» состоялся 25 декабря в Кемерово и завершился со счетом 8:4. Хозяева открыли счет на 13-й минуте, но гости смогли его сравнять и выйти к 37-й минуте вперед. Сперва отличился новичок команды Никита Свиридов, а затем - Денис Садаков. После этого игроки «Кузбасса» забили два гола, и хозяева ушли на перерыв в роли победителя.

В начале второй половины встречи Н.Свиридов оформил дубль и восстановил равновесие в счете, но кемеровчане к 61-й минуте трижды поразили ворота соперника. Четвертый мяч у «Строителя» на 65-й минуте забил Иван Кораблин, на который хозяева до конца игры ответили еще двумя точными ударами.

Следующий матч чемпионата «Строитель» проведет на выезде с красноярским «Енисеем» 28 декабря.

Фото Минспорта Коми