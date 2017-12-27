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14:12 На пожаре в сыктывдинском селе погибла пенсионерка
Горел жилой дом.
Как сообщили «КомиОнлайну» в пресс-службе главного управления МЧС по Коми, жилой дом по улице Центральной в селе Лозым Сыктывдинского района загорелся вечером 26 декабря. На тушение пожара приехали три единицы техники и девять человек личного состава пожарной охраны. Пожар ликвидировали в течение почти трех часов. Огонь повредил здание на 36 квадратных метрах. На месте инцидента нашли тело 75-летней женщины. Причина пожара устанавливается.
Чаще всего в Коми пожары случаются в воскресенье и субботу, реже – в четверг и вторник. Больше всего погибших регистрируют в субботу и четверг. Их наибольшее число приходится на период с полуночи до 06:00. В основном на пожарах в регионе гибнут мужчины. Более 35 процентов от всех погибших находились в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, почти 37 процентов – люди в возрасте от 41 до 60 лет. Чаще жертвами пожаров становятся безработные и пенсионеры.
Фото с сайта pixabay.com
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