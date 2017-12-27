КомиОнлайн

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Среда, 27 декабря 2017, 14:12
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14:12
На пожаре в сыктывдинском селе погибла пенсионерка

Горел жилой дом.

Как сообщили «КомиОнлайну» в пресс-службе главного управления МЧС по Коми, жилой дом по улице Центральной в селе Лозым Сыктывдинского района загорелся вечером 26 декабря. На тушение пожара приехали три единицы техники и девять человек личного состава пожарной охраны. Пожар ликвидировали в течение почти трех часов. Огонь повредил здание на 36 квадратных метрах. На месте инцидента нашли тело 75-летней женщины. Причина пожара устанавливается.

Чаще всего в Коми пожары случаются в воскресенье и субботу, реже – в четверг и вторник. Больше всего погибших регистрируют в субботу и четверг. Их наибольшее число приходится на период с полуночи до 06:00. В основном на пожарах в регионе гибнут мужчины. Более 35 процентов от всех погибших находились в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, почти 37 процентов – люди в возрасте от 41 до 60 лет. Чаще жертвами пожаров становятся безработные и пенсионеры.

Фото с сайта pixabay.com

Владилен Олофинский
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Сыктывдинский район
Происшествия
Социум
Пожар
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