Экс-начальник ухтинского УКСа осужден за превышение полномочий при строительстве домов для переселенцев

Бывшего чиновника отправили в колонию на три года.

Ухтинский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении экс-начальника управления капитального строительства администрации Ухты. Он признан виновным в превышении должностных полномочий сообщает пресс-служба прокуратуры Коми.

Установлено, что в 2016 году УКС Ухты выступало заказчиком по муниципальным контрактам на возведение четырех домов для переселения граждан из аварийного жилфонда (по улице Молодежной,18, Молодежной, 16/9, Геологов, 13 и Совхозной, 26).

К лету прошлого года подрядчики не завершили строительство объектов, однако представили заказчику документы о выполнении работ в полном объеме. Начальник УКСа, достоверно знавший о фиктивности представленной документации, подписал акты принятых работ, на основании чего в дальнейшем трем подрядным фирмам из бюджета были перечислены деньги. Сумма необоснованно оплаченных работ составила около 18 миллионов рублей.

Еще по одному дому (улица Молодежная, 19а) он подписал акт принятых работ по обустройству мусороконтейнерной площадки на сумму 113 тысяч рублей, тогда как фактически данные работы подрядчик выполнил не полностью.

Кроме того, начальник УКСа в 2016 году издал незаконные приказы о направлении себя в командировку, а также о работе в выходные дни, которые представил в бухгалтерию учреждения для оплаты. Необоснованные выплаты руководителю составили 412 тысяч рублей.

Суд признал бывшего начальника УКСа виновным и назначил ему три года лишения свободы в исправительной колонии общего режима с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий в государственных и муниципальных учреждениях и предприятиях сроком на три года. Приговор не вступил в законную силу.

Пресс-служба прокуратуры не называет имени осужденного чиновника, однако из открытых источников известно, что в указанный период времени данную должность занимал Сергей Зубченко.

*** Между тем прекращено дело в отношении предыдущего бывшего начальника УКС администрации Ухты Алексея Харламенкова, которого в январе 2016 года обвинили в превышении должностных полномочий с многомиллионным ущербом при строительстве детсада.

По данным следствия, в сентябре 2008 года между УКСом и ООО «Стройкомплект» был заключен муниципальный контракт на строительство детского сада стоимостью более 132 миллиона рублей. С марта по декабрь 2011 года начальник управления подписал документы о приемке работ, зная при этом, что отдельные виды работ на объекте не были выполнены, либо выполнены с нарушением требований проектной документации. В результате действий подозреваемого муниципальному бюджету причинен ущерб на сумму более 12,5 миллиона рублей.

В декабре 2014 года уже было возбуждено дело по поводу хищения денег при строительстве ухтинского садика №7, возведенного за счет средств местного бюджета. В деле фигурировали и управление капитального строительства администрации Ухты, и санкт-петербургское ООО «Стройкомплект», которые заключили контракт стоимостью 156 миллионов рублей. Размер хищений оценивался в 13,8 миллиона рублей

Как сообщили «КомиОнлайну» в ухтинском отделе регионального СК, городской суд рассмотрел дело и вынес постановление о его прекращении в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности. Суд установил факт халатности со стороны А.Харламенкова, который ненадлежащим образом исполнил свои обязанности вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе, что повлекло причинение ущерба. Подсудимый признал вину. Решение вступило в законную силу.

Фото пресс-службы мэрии Ухты