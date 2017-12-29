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Пятница, 29 декабря 2017, 19:23
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19:23
ДТП возле ухтинского поселка унесло жизнь водителя

Иномарка въехала в грейдер.

ДТП произошло днем 29 декабря на трассе Сыктывкар - Ухта около ухтинского поселка Борового. По сообщению пресс-службы управления ГИБДД МВД по Коми, по предварительным данным, 52-летний водитель ехал на автомобиле KIA SLS и столкнулся с трактором «Кировец», который находился впереди на дороге. В результате происшествия погиб водитель иномарки.

Обстоятельства ДТП выясняются.

В прошлом году в Коми произошло 1095 ДТП, в которых 101 человек погиб, а 1500 получили травмы различной степени тяжести. По сравнению с 2015 годом, число зарегистрированных аварий с пострадавшими снизилось на 18, а число погибших в них уменьшилось на 24 человека. Такая низкая цифра по погибшим в авариях достигнута в республике впервые за всю историю статистических наблюдений. Наибольшее количество происшествий произошло в субботу. Больше всего людей погибло во вторник. На дорогах региона погибают чаще в вечернее время после рабочего дня. Показатель по тяжести ДТП также сократился и составил 6,3 погибших на 100 пострадавших (7,6 в 2015 году).

Фото УГИБДД МВД по Коми

«КомиОнлайн»
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Ухтинский район
Происшествия
Социум
ДТПтрактор
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