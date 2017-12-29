Победителей грантового конкурса «ЛУКОЙЛа» в Коми отметят за лучшую реализацию проектов

Социальное партнерство

С 1999 года между компанией «ЛУКОЙЛ» и правительством Коми заключаются соглашения о сотрудничестве. Последний подобный документ был подписан в 2015 году. Каждый год стороны утверждают протокол к соглашению, где перечисляется, какую помощь и в каких направлениях компания будет оказывать. Как рассказал на пресс-конференции 21 декабря генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» Александр Лейфрид, в этом году сумма поддержки достигла рекордного значения — 1,755 миллиарда рублей. Средства были направлены в первую очередь на строительство, ремонт и укрепление материально-технической базы социальных объектов.

Поддержка муниципалитетов

Помимо «большого» соглашения между «ЛУКОЙЛом» и правительством, ежегодно заключаются соглашения между дочерним предприятием компании - ЛУКОЙЛ-Коми - и администрациями городских округов и муниципальных районов на территории деятельности. Перечень направлений сотрудничества весьма обширный: это не только образование, здравоохранение, строительство, но и благоустройство, спорт, молодежная политика, культура и религия. В 2017 году предприятие оказало поддержку 19 учреждениям образования, 12 медицинским организациям, 4 культурным и 6 спортивным учреждениям. Например, в Усинске на средства «ЛУКОЙЛ-Коми» была обустроена улица Молодежная, в Печоре — отремонтирована кровля здания детсада, в Ухте — приобретено медицинское оборудование для городской больницы и роддома, в Сосногорске — куплена специальная техника для дома престарелых, в Усть-Цильме — сделана лыжероллерная трасса, в Ижемском районе — построены универсальные спортплощадки.

Один из самых значимых результатов сотрудничества — обеспечение школ, станций скорой помощи и больниц новым транспортом. В этом году муниципалитеты получили 10 комфортабельных школьных автобусов и 12 современных машин скорой помощи.

Спорт

По словам А.Лейфрида, «ЛУКОЙЛ-Коми» стремится поддерживать развитие массового спорта, а не оказывать спонсорскую поддержку профессиональным командам или индивидуальным спортсменам. Поэтому предприятие помогает строить универсальные спортивные площадки, ремонтировать спортивные объекты, финансирует проведение различных оревнований. В начале 2017 года состоялся Второй межрегиональный хоккейный турнир на призы «ЛУКОЙЛ-Коми». Кроме того, в Усинске реализуется совместный с администрацией муниципалитета проект — Усинская футбольная лига, в которую вошли юные игроки из 12 школ города и сел округа.

Как рассказал А.Лейфрид, на уровне «ЛУКОЙЛа» принято решение о финансировании строительства в Яреге нового спортивного комплекса с ледовым кортом и тренажерными залами. Возводить комплекс начнут в конце 2018 года.

Строительство домов

«ЛУКОЙЛ-Коми» продолжает строить многоквартирные дома. В ухтинском поселке Ярега уже построены четыре дома, еще два возводятся, а три — запроектированы. Программа реализуется совместно с республикой и мэрией Ухты: часть квартир отдается нуждающимся в улучшении жилищных условий по программе переселения из ветхих домов, часть отдается работникам «ЛУКОЙЛ-Коми» как служебное жилье, часть — работникам предприятия, которые долгие годы ждали своей очереди на новую квартиру.

Грантовый конкурс

В 2017 году состоялся уже 13-й по счету конкурс социальных и культурных проектов компании «ЛУКОЙЛ» в Коми и НАО. Бюджет конкурса достиг рекордной суммы — 15 миллионов рублей. Участников также было рекордное количество — 155, из них 56 стали победителями.

По словам А.Лейфрида, грантовый конкурс — это один из наиболее эффективных инструментов благотворительности. За все годы было 800 участников и более 200 победителей. «Результаты впечатляющие. Например, в Усинске была благоустроена Тропа здоровья. А все началось с проекта инициативной группы, они хотели украсить тропу малыми архитектурными формами. Они выиграли сразу три гранта конкурса. Но мы потом задумались: «Может, и нам поучаствовать?». И в рамках соглашения между компанией и республикой сделали пешеходную дорожку из качественного материала, провели освещение по всему маршруту. После нас подключились другие предприятия. И все сделали достойно — тропа была совершенно реконструирована», — рассказал он.

Грантовый конкурс состоится и в следующем году, призовой фонд останется как минимум на прежнем уровне.

«Сегодня любой молодой человек, который имеет мечту, может сделать что-то хорошее в своем селе. Он выигрывает. И когда реализует проект, я больше чем уверен, у него глаза горят, сельчане его хвалят — у него появляется уверенность, что в жизни, если есть желание, все получится. Эта уверенность в душе, я считаю, в жизни очень ему пригодится», — сказал А.Лейфрид.

В следующем году «ЛУКОЙЛ-Коми» собирается не только поддержать авторов проектов, но и наградить тех, кто лучше всего выполнит поставленные задачи.

Фото пресс-службы «ЛУКОЙЛ-Коми»