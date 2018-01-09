Сыктывкар обогнал Владимир, Белгород и Москву в народном рейтинге городов

Столице Коми в 2017 году досталось 22-е место с конца.

Голосование за лучший город России проводится на одноименном сайте с 2012 года. Места в рейтинге распределяют по количеству оставленных пользователями голосов.

Сыктывкар пять лет назад расположился на 46-м месте среди 81 города. В 2013 году столица Коми опустилась на 72-ю строчку, в 2014-м достигла 65-й, в 2015-м опустилась на пять пунктов и в 2016 году была на 77-й из 83 позиций.

В этом году в национальном выборе также участвовало 83 города. Первое место отдали Пензе (238 тысяч 452 голоса), второе получил Владикавказ за 200 тысяч голосов и третье - Владивосток (180 тысяч 549 голосов).

Столицу Коми поддержало 3864 человека. И все же в итоге Сыктывкар получил больше, чем Владимир (3461 голос), Воронеж (2703 голоса), Москва (2235 голосов) и Белгород (2042 голоса).

Меньше 1,5 тысячи посетителей сайта поддержали Нарьян-Мар и Пермь.

Голосование за лучший город России в 2018 году уже запущено. Сыктывкар на момент подготовки материала выбрали 66 пользователей.

Фото Владилена Олофинского