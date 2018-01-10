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11:05 Жалобы населения и долги перед поставщиками привели к смене руководства в «Коми тепловой компании»
По инициативе региональных властей Игорь Глухов оставил должность директора.
Как сообщает министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Коми, в последнее время увеличилось число жалоб граждан на качество жилищно-коммунальных услуг, предоставляемых АО «Коми тепловая компания», находящимся под руководством Игоря Глухова. Также существенно выросли долги организации перед поставщиками топлива. Напомним, имущество акционерного общества арестовано.
Кроме того, в течение 2016-2017 годов в филиалах «КТК» зафиксирован ряд аварийно-опасных инцидентов, связанных с оборудованием котельных. В частности, в ночь с 29 на 30 декабря 2017 года произошло опасное задымление в машинном зале центральной котельной села Корткерос. Благодаря оперативным действиям сотрудников МЧС удалось избежать человеческих жертв. Глава Коми Сергей Гапликов предложил исправить ситуацию сменой руководителя, следует из пресс-релиза.
С 10 января 2018 года на должность директора «Коми тепловой компании» назначен Юрий Линчук, ранее исполнявший обязанности директора ООО «Воркутинские ТЭЦ».
Фото Владилена Олофинского
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