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Среда, 10 января 2018, 11:05
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11:05
Жалобы населения и долги перед поставщиками привели к смене руководства в «Коми тепловой компании»

По инициативе региональных властей Игорь Глухов оставил должность директора.

Как сообщает министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Коми, в последнее время увеличилось число жалоб граждан на качество жилищно-коммунальных услуг, предоставляемых АО «Коми тепловая компания», находящимся под руководством Игоря Глухова. Также существенно выросли долги организации перед поставщиками топлива. Напомним, имущество акционерного общества арестовано.

Кроме того, в течение 2016-2017 годов в филиалах «КТК» зафиксирован ряд аварийно-опасных инцидентов, связанных с оборудованием котельных. В частности, в ночь с 29 на 30 декабря 2017 года произошло опасное задымление в машинном зале центральной котельной села Корткерос. Благодаря оперативным действиям сотрудников МЧС удалось избежать человеческих жертв. Глава Коми Сергей Гапликов предложил исправить ситуацию сменой руководителя, следует из пресс-релиза.

С 10 января 2018 года на должность директора «Коми тепловой компании» назначен Юрий Линчук, ранее исполнявший обязанности директора ООО «Воркутинские ТЭЦ».

Фото Владилена Олофинского

 

«КомиОнлайн»
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энергетикакотельныедолгижалобы
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