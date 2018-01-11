Кто «зажег» в новогоднюю ночь: топ-5 фактов о праздничных поздравлениях в Коми

МТС проанализировала активность своих абонентов в Коми в первый час наступившего 2018 года.

Общение жителей республики постепенно уходит в интернет. Услышав бой курантов, они первым делом бегут не проверять подарки под елкой, а отправлять сообщения в соцсетях и мессенджерах, а также свежие фото с новогодней вечеринки. Онлайн-трансляции – новый тренд, который активно подхватили жители Коми. Единственное, чем все еще нельзя поделиться по интернету – это, пожалуй, оливье. В целом, новогодняя интернет-активность жителей регионов выросла более чем вдвое за последний год, сообщили в пресс-службе МТС.

Абоненты в Коми в первые минуты нового года сделали звонков примерно на четыре процента меньше, чем год назад. Скорее всего, жителям республики просто некогда было звонить, потому что они писали поздравления и отправляли фото с новогодней вечеринки своим друзьям и родственникам.

Количество отправленных SMS-поздравлений сократилось примерно на 10 процентов, однако именно смска остается в некоторых районах республики любимым способом поздравить близких с праздником.

В первый час нового года в Коми чаще всего можно было услышать голоса жителей Воркуты, Усинска и Инты – эти города оказались самыми «звонящими». А интернет-поздравления отправлялись в основном из Усинска, Ухты, Воркуты, Вуктыла и села Лэзым Сыктывдинского района.

Всего за первый час 2018 года абоненты МТС в Коми проговорили по телефону примерно 1 миллион минут, отправили порядка 300 тысяч SMS и использовали более 2 терабайт мобильного интернета. Этого достаточно для более 50 лет прослушивания музыки онлайн или полумиллиона постов в Instagram.

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