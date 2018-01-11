В столице Коми увеличили компенсацию за погребение

Администрация Сыктывкара утвердила стоимость гарантированного перечня услуг по погребению на 2018 год.

По закону лицам, взявшим на себя обязанность заниматься похоронами гражданина, государство компенсирует траты на оформление необходимых документов, предоставление и доставку гроба и других предметов, облачение, перевозку тела до места захоронения и само погребение.

Стоимость этих услуг определяется органами местного самоуправления по согласованию с отделениями Пенсионного фонда, Фонда социального страхования страны и органами госвласти субъекта. Утвержденную сумму муниципалитет должен возместить специализированной службе по вопросам похоронного дела в течение 10 дней.

Согласно постановлению администрации Сыктывкара, с 1 января 2018 года общая стоимость вышеперечисленных услуг составляет 6674,7 рубля. Это на 341,96 рубля дороже, чем в прошлом году.

Жителю города выплатят эту сумму, если погребением занимался супруг, родственник или законный представитель умершего, если у погибшего не было близких родственников и законных представителей, если умерший не подлежал обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти и не являлся пенсионером, и в случае рождения мертвого ребенка по истечении 154 дней беременности.

Оплата услуг, предоставляемых сверх гарантированного перечня, производится за счет средств того, кто решил заниматься похоронами.

Фото Владилена Олофинского