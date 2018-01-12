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Пятница, 12 января 2018, 10:42
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10:42
Плохие дороги в России назвали мифом

По мнению чиновников, 80 процентов федеральных трасс сегодня в нормативном состоянии.

Министр транспорта Максим Соколов высказал мнение, что миф про плохие дороги в России, по крайней мере, в части федеральных трасс, развеян. По его словам, в прошлом году практически на 80 процентов федеральные трассы были приведены в нормативное состояние, сообщает «Коммерсантъ».

«Достигли исторического рекордного показателя по содержанию федеральных трасс в нормативе. Это большое достижение для нашей страны. Я думаю, точно никто не кинет, что называется, камень в прямом и переносном смысле слова. Такого не было у нас никогда», - цитирует чиновника РИА «Новости».

По информации СМИ, на ремонт и содержание федеральных трасс в 2018 году из дорожного фонда России выделят 287 миллиардов рублей, что на 15 процентов больше, чем в прошлом году.

*** В Коми общее расстояние автомобильных дорог и улично-дорожной сети составляет более 17 тысяч километров. По данным пресс-службы главы региона, на их содержание, ремонт, а также строительство новых дорог в 2017 году с учетом всех источников финансирования направлено порядка 4,7 миллиарда рублей. В том числе 597,2 миллиона рублей выделило ПАО «Газпроминвест», 250 миллионов – АО «Монди Сыктывкарский ЛПК», 50 миллионов рублей – ОАО «ЛУКОЙЛ-Коми», более 159 миллионов рублей привлечено из федерального бюджета.

В 2017 году капитально отремонтировали более 21 километра автомобильных дорог, выполнен ремонт автомобильных дорог протяженностью 46,8 километра. Основные работы проведены по направлению Сыктывкар – Усть-Кулом.

По концессионному соглашению между Коми и ООО «Дорожная концессия» в этом году завершена реконструкция автодороги Сыктывкар – Ухта – Печора – Усинск – Нарьян-Мар на участке Малая Пера – Ираель протяженностью 34,5 километра. Строительство на участке Ираель – Каджером, протяженностью 46 километров запланировано завершить в 2018 году. Также организована работа по передаче в 2018 году в федеральную собственность дороги Сыктывкар – Нарьян-Мар.

Фото пресс-службы Дорожного агентства Коми

«КомиОнлайн»
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