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Воскресенье, 14 января 2018, 15:56
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«Строитель» проиграл ульяновской «Волге»

Сыктывкарцы пропустили семь мячей.

Матч чемпионата России по хоккею с мячом среди команд суперлиги между сыктывкарским «Строителем» и ульяновской «Волгой» состоялся 14 января в Сыктывкаре и завершился со счетом 1:7. Гости открыли счет на шестой минуте, но хозяева сразу же восстановили равновесие после точного удара Антона Оппенлендера. До перерыва хоккеисты из Ульяновска смогли выйти вперед. Во второй половине встречи игрокам «Строителя» не удалось реализовать моменты, а в их ворота влетели еще пять мячей.

Следующий матч чемпионата «Строитель» проведет с кировской «Родиной» на выезде 18 января.

Фото Минспорта Коми

Владилен Олофинский
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Сыктывкар
Спорт
Социум
СтроительВолгахоккей с мячом
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