В Коми на выборах впервые используют комплексы обработки избирательных бюллетеней

Эту технологию применят в Эжве, а в Воркуте будет электронное голосование.

В Коми выборы президента России будут проводить Избирательная комиссия республики, 21 территориальная избирательная комиссия, 636 участковых избирательных комиссий. Также созданы 24 избирательных участка.

Cоответственно, будут сформированы участковые комиссии в местах временного пребывания избирателей: 23 – в больницах, 1 – в месте содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых. Всего в составах избирательных комиссий на территории края работают 5874 члена с правом решающего голоса. Об этом сообщается на сайте регионального Избиркома.

Всего в России будет изготовлено 111 миллионов 425 тысячи 443 избирательных бюллетеней – по числу зарегистрированных избирателей на 1 июля 2017 года. Для Коми предназначен 685 тысяч 271 избирательный бюллетень. В таком же количестве изготовят специальные знаки (марки), которые будут наклеивать на отпечатанные избирательные бюллетени для голосования 18 марта.

В Коми применят комплексы для электронного голосования и также впервые - комплексы обработки избирательных бюллетеней. Электронное голосование будет на избирательных участках в Воркуте, а комплексы обработки избирательных бюллетеней появятся на избирательных участках в Эжвинском районе Сыктывкара.

Помещения для голосования 310 из 636 избирательных участков будут оборудованы системой видеонаблюдения. Видеокамеры установят также в помещениях всех территориальных избирательных комиссий, трансляция с которых позволит наблюдать за приемом протоколов участковых комиссий об итогах голосования в режиме реального времени.

Из 636 участковых избирательных комиссий, обеспечивающих процесс голосования на выборах президента в Коми, 425 будут применять технологию для изготовления протокола участковой комиссии с использованием машиночитаемого кода (QR-код).

Также 23 избирательных участка в регионе обеспечат процесс голосования избирателей, не имеющих регистрации по месту жительства на территории России. Участки определены решением Избирательной комиссии республики по обращениям каждой из 21 территориальной избирательной комиссии: по одному ‒ во всех муниципальных образованиях, в Эжве традиционно ‒ три участка.

Фото Елены Кабаковой