В Коми у большинства продавцов шуб нашли товар с ненадлежащей маркировкой

Специалистами управления Роспотребнадзора по Коми в 2017 году были проведены контрольные проверки 18 индивидуальных предпринимателей, реализующих изделия из натурального меха (шесть - в Сыктывкаре, пять – в Воркуте, по два – в Печоре и Усинске, по одному - в Ухте, Инте, и Усть-Куломе). Большинство из них состоялись в ноябре-декабря в связи с началом зимнего сезона.

Как сообщает ведомство, все меховые изделия, находящиеся в обороте, проинспектированы с помощью RFID–оборудования. На 15 торговых объектах (в 83 процентах случаев) установлены факты реализации изделий из натурального меха с нарушениями требований законодательства. В большинстве это было отсутствие маркировки или необходимой информации на маркировочных ярлыках (в основном – даты изготовления), отсутствие контрольных (идентификационных) знаков или наличие неполной и недостоверной информации на них.

В результате специалисты управления Роспотребнадзора по Коми изъяли из оборота и наложили арест на меховые изделия на общую сумму около 34 миллионов рублей.

Виновные лица привлекаются к административной ответственности, в том числе в судебном порядке.

*** За оборот немаркированных изделий из натурального меха и нарушение порядка их маркировки на территории России предусмотрена административная и уголовная ответственность. По техрегламенту маркировка такой продукции в обязательном порядке должна содержать: наименование продукции, наименование страны - изготовителя; наименование и местонахождение изготовителя или продавца, или уполномоченного изготовителем лица, юридический адрес изготовителя или продавца, или уполномоченного лица, размер изделия, состав сырья, единый знак обращения на рынке – членов Таможенного союза, дату изготовления, наименование материала верха, символы по уходу за изделием.

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