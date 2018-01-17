Во время пожара в усинском поселке погибли два мужчины

По информации пресс-службы ГУ МЧС по Коми, 16 января в 14:33 в пожарно-спасательную службу Усинска поступило сообщение о возгорании в одном из частных жилых домов по Комсомольскому переулку в поселке Парма. Первые подразделения прибыли на место через пять минут.

При разведке помещений пожарные нашли тела двух мужчин 1959 и 1964 годов рождения. Огонь повредил здание на площади 30 квадратных метров. К ликвидации последствий пожара привлекались 16 человек и шесть единиц техники. По предварительным данным, причина возгорания – недостаток конструкции изготовления электрооборудования.

*** Чаще всего в Коми пожары случаются в воскресенье и субботу, реже – в четверг и вторник. Больше всего погибших регистрируют в субботу и четверг. Их наибольшее число приходится на период с полуночи до 06:00. В основном на пожарах в регионе гибнут мужчины. Более 35 процентов от всех погибших находились в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, почти 37 процентов – люди в возрасте от 41 до 60 лет. Чаще жертвами пожаров становятся безработные и пенсионеры.

Фото из архива пресс-службы ГУ МЧС по Коми