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Среда, 17 января 2018, 16:20
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В Коми 343 тяжело больным жителям компенсировали проезд в медучреждения

Из бюджета республики в 2017 году потратили на это около 7,4 миллиона рублей.

По данным министерства труда, занятости и социальной защиты Коми, возмещением проездных расходов в прошлом году воспользовались 274 онкобольных из труднодоступных местностей.

Напомним, эта льготная категория введена в регионе с 2017 года. «За время предоставления новая мера соцподдержки доказала свою значимость. Всего за месяц с небольшим за возмещением расходов на проезд онкобольным из труднодоступных местностей обратились 73 человека, через пять месяцев их численность увеличилась до 208 человек, к 1 января 2018 число получателей составило 274 человека. На обеспечение этой меры соцподдержки из бюджета республики было направлено около 856 тысяч рублей», - сообщили в Минтруде Коми.

За один календарный год возмещение проездных расходов онкобольным из труднодоступных местностей производится не более чем за две поездки. При этом одна поездка – это маршрут в обе стороны: в медорганизацию и обратно.

Еще одна льготная категория, для которой установлены меры поддержки по возмещению проездных расходов, – это люди с инвалидностью, которые нуждаются в процедурах программного гемодиализа и перитонеального диализа. В 2017 году компенсацию проездных расходов к месту проведения заместительной почечной терапии в пределах Коми и обратно получили 69 жителей республики. Расходы бюджета Коми на эти цели за минувший год составили около 6,5 миллиона рублей.

В региональном ведомстве отметили, что президент в июне прошлого года поручил регионами решить вопрос с предоставлением услуги транспортировки пациентов с хронической почечной недостаточностью от места проживания до места получения заместительной почечной терапии и обратно. Коми оказалась в числе тех немногих субъектов страны, в которых этот вопрос на момент постановки задачи уже был решен.

«В нашей республике такая мера соцподдержки предоставляется с 2011 года. Она остается неизменно востребованной, потому что не менее 30 процентов больных проходят процедуру гемодиализа не по месту своего жительства. Людям приходится ездить в другие населенные пункты и порой довольно далеко от дома. К тому же большинство граждан получают лечение три раза в неделю, то есть, около 156 раз в год, а это требует существенных финансовых затрат», - сказали в Минтруде Коми.

Как пояснили в ведомстве, гражданам возмещаются фактические расходы к месту лечения и обратно при проезде на автомобильном транспорте пригородного и междугородного сообщения, а также на речном и железнодорожном транспорте. Также предусмотрен механизм возмещения расходов, если к месту проведения заместительной почечной терапии и обратно гражданин добирается на личном или наемном транспорте. Документы для возмещения расходов принимаются ежемесячно, и их актуальность сохраняется в течение года.

Для получения подробной информации по поводу возмещения проездных расходов онкобольным из труднодоступных местностей в медорганизации, оказывающие специализированную онкологическую помощь, а также гражданам, страдающим хронической почечной недостаточностью, к месту проведения заместительной почечной терапии необходимо обращаться в центры соцзащиты по месту жительства.

*** К труднодоступным местностям в Коми относятся: Вуктыл, Ижемский, Усть-Цилемский, Удорский и Троицко-Печорский районы.

Фото пресс-службы главы Коми

«КомиОнлайн»
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КомиСыктывкарУхтаВуктылИжемский районУсть-Цилемский районУдорский районТроицко-Печорский район
Общество
Социум
онкобольныепроездрасходысоцподдержка
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