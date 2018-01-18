МТС запустила в Коми 100 новых базовых станций LTE

МТС подвела итоги развития сетей в Коми в 2017 году. За этот период в регионе появилось около 100 новых базовых станций LTE в крупных городах, а также в отдаленных селах региона, где проживают около 50 тысяч человек.

По данным пресс-службы компании, дополнительные вышки появились в городах Сыктывкар, Воркута, Ухта, Усинск, Вуктыл, Печора, Сосногорск, Инта. Кроме того, связь 4G «пришла» в прилегающие к ним села: Лемъю, Нижний Чов, Дырнос, Нижний Одес, Ираель, Ярега, Югэр, Боровой, Нижний Доманник, Первомайский. LTE-интернет стал доступен также на ряде нефтегазовых месторождений вблизи Усинска. Таким образом, люди, работающие на месторождениях, смогут оставаться на связи со своими близкими.

«Мы стремимся обеспечить связью «четвертого поколения» жителей не только крупных городов, но и небольших сел и деревень республики. Важно, что связь «четвертого поколения» приходит туда, где она наиболее востребована. Коми – регион со сложной географией, и качественная мобильная связь в деревнях зачастую единственный оперативно способ для связи с «большим миром» и решения повседневных вопросов. В связи с этим, в наших планах запуск новых базовых станций LTE на территории региона», – отметил директор филиала МТС в Коми Юрий Мочалов.

Полный перечень населенных пунктов республики Коми, где МТС запустила сеть 4G в 2017 году:

Ижемский район: поселок Щельяюр, село Ижма;

Княжпогостский: поселок Чиньяворык;

Койгородский район: село Койгородок;

Печорский район: Северно-Кожвинское нефтяное месторождение, поселки Кожва и Зеленоборск;

Прилузский район: поселки Ношуль и Летка;

Сыктывдинский район: поселки Лэзым, Нювчим, Ыб, Малая Слуда и село Шошка;

Сысольский район: село Визинга;

Удорский район: поселок Усогорск, и Мозындор;

Усть-Вымский район: поселок Мадмас;

Усть-Куломский район: село Усть-Кулом;

Развитие сети LTE в Коми

В 2014 году МТС первым из операторов запустила сеть LTE в Республике Коми - в Сыктывкаре и Печоре. До конца 2014 года сеть 4G МТС появилась в Ухте, Инте, Воркуте, Сосногорске, Микуни, а также ряде других населенных пунктов республики. С 2015 года предпочтение было отдано строительству базовых станций, работающих на так называемых «голосовых частотах», LTE-1800. За счет этого компания смогла не только существенно ускорить развертывание сети «четвертого поколения» на территории региона, но и в значительной степени улучшила качество сигнала в помещениях. МТС планомерно расширяла покрытие сети, охватывая один за другим города и поселки Коми. Сегодня мобильный интернет по этой технологии доступен почти в 300 населенных пунктах, где проживает свыше двух третей населения республики. В декабре 2017 года МТС и правительство республики Коми заключили соглашение о социально экономическом сотрудничестве, в рамках которого компания намерена до конца 2019 года инвестировать в расширение и модернизацию телекоммуникационных сетей региона порядка 300 миллионов рублей.

Фото Игоря Соколова