За два года очагов аварийности в столице Коми стало вдвое меньше

По итогам 2017 года в Сыктывкаре определено семь аварийных участков (в 2016 году их было 10, а в 2015-м - 14).

Напомним, это участки автомобильных дорог, не превышающие 1000 метров вне населенного пункта и 200 метров в населенном пункте, или перекрестки дорог, где в течение последнего года произошло три и более ДТП одного вида или пять и более ДТП независимо от их вида, в результате которых погибли или ранены люди.

Ежегодно для устранения очагов аварийности и снижения количества ДТП на таких участках в столичную администрацию направляются предложения для проведения комплекса технических мероприятий.

Так, больше всего дорожных аварий произошло на перекрестке Октябрьского проспекта и улицы Красных Партизан, сообщает пресс-служба МВД по Коми.

Уже несколько лет данный перекресток является устойчивым очагом аварийности. За 2017 год на данном участке было шесть столкновений транспортных средств и по одному наезду на пешехода и велосипедиста.

Одной из основных причин, способствующих совершению аварий, является нарушение правил очередности проезда перекрестка. В целях снижения количества ДТП и тяжести их последствий Госавтоинспекция предлагает собственнику автодороги установить ограничивающие пешеходные ограждения перильного типа в границах пешеходных переходов, обустроить наружное освещение в соответствии с требованием ГОСТ.

Также устойчивым очагом аварийности является пересечение улицы Петрозаводской и Октябрьского проспекта, где зафиксированы пять столкновений, в результате которых шестеро получили травмы различной степени тяжести.

В октябре 2017 года здесь изменен режим работы светофора - увеличена зеленая фаза по Октябрьскому проспекту до 50 секунд. Кроме того, на данном перекрестке необходимо дополнительно установить дорожные знаки «Пешеходный переход» над проезжей частью Октябрьского проспекта, ограничивающие пешеходные ограждения перильного типа, обустроить пешеходные дорожки с обеих сторон проезжей части и дополнительное наружное освещение в соответствии с требованием ГОСТ.

Новый очаг аварийности появился на пересечении улиц Интернациональной и Крутой. Здесь официально зарегистрировано четыре наезда на пешеходов, в которых четыре человека получили травмы различной степени тяжести. Для увеличения горизонтальной освещенности проезжей части на указанном перекрестке собираются обустроить дополнительное наружное освещение в соответствии с требованием ГОСТ.

На перекрестке улиц Коммунистической и Старовского зафиксировано большое количество пострадавших. В результате трех столкновений транспортных средств травмированы 10 человек. Эффективной мерой снижения аварийности на одном из центральных перекрестков города будет обустройство пешеходного перехода перильными ограждениями и дополнительным наружным освещением в границах пешеходного перехода, а также установка дорожных знаков 5.19.1 «Пешеходный переход», выполненных на щитах с применением флуоресцентной пленки желто-зеленого цвета по улице Старовского.

На всех очагах аварийности столичная Госавтоинспекция рекомендует установить комплексы фотовидеофиксации правонарушений, а Октябрьский проспект необходимо обустроить вдоль металлическими барьерными ограждениями, разделяющими транспортные потоки противоположных направлений.

Как отмечается в пресс-релизе, для улучшения организации движения транспортных средств и пешеходов на улицах и дорогах столицы Коми в 2017 году установлены 152 знака «Пешеходный переход» и 10 знаков «Дети» с использованием флуоресцентной пленки.

В трех районах города: на улицах Лесопарковой в районе дома №4/4, Сыктывдинской около дома №11 и в районе дома №8 по улице Интернациональной оборудованы искусственные неровности.

На 151 пешеходном переходе нанесена дорожная разметка износоустойчивыми материалами. На 10 пешеходных переходах установлены знаки «Пешеходный переход» над проезжей частью, 48 пешеходных переходов обустроены дополнительным освещением, модернизированы три светофора и установлены четыре табло обратного отсчета времени.

Кроме этого реконструирован участок автодороги Сыктывкар - Троицко-Печорск в районе поселка Краснозатонский, где произведено расширение проезжей части и установлен светофор для перехода пешеходов по требованию.

Фото Владилена Олофинского