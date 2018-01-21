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Воскресенье, 21 января 2018, 12:11
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12:11
Курсантов ульяновского института гражданской авиации из Коми не отчислят за скандальное видео с танцами

В ролике их побудило сняться «тяжелое эмоциональное состояние из-за разлуки с домом».

На видео, которое распространилось в интернете в начале этой недели, курсанты Ульяновского института гражданской авиации в нижнем белье, форменных фуражках и сапогах танцуют в общежитии учебного заведения под песню Бенни Бенасси «Satisfaction». Ролик, возможно, был снят еще осенью 2017 года, а попал в сеть только сейчас говорится в материале «Интерфакса».

В Росавиации по этому поводу заявили, что подобный «безнравственный эпизод» отмечается впервые в более чем 90-летней истории гражданской авиации России. По данным Федерального агентства воздушного транспорта, в «возмутительных съемках» в общежитии института приняли участие 14 студентов первого курса летного факультета.

Эксперты авиационной медицины рекомендовали провести внеочередную врачебно-летную экспертизу отметившихся курсантов с детальным учетом их психоэмоционального состояния.
По информации местных СМИ, видеоролик был снят специально к одному из творческих студенческих конкурсов.

На сайте Change.org вскоре создали петицию в поддержку курсантов, под которой к моменту публикации материала подписались почти 56 тысяч интернет-пользователей. В петиции отмечается, что из-за «безобидной пародии» первокурсников готовят к отчислению, хотя у них нет проблем с учебой и дисциплиной.
Между тем Приволжская транспортная прокуратура в ходе проверки, проведенной после размещения в сети скандального видеоролика с участием первокурсников УИГА, не нашла оснований для их отчисления из вуза. «В ходе проверки фактов нарушения ими обязанностей, предусмотренных действующим законодательством, а также уставом института, правил внутреннего распорядка курсантов, правил предоставления жилых помещений и проживания в курсантском общежитии, иных локальных актов института, влекущих применение меры дисциплинарного взыскания в виде отчисления из института, не выявлено», - говорится в пресс-релизе ведомства 18 января.
Ректору учебного заведения внесено представление в связи с ненадлежащей организацией воспитательного процесса, нарушением закона «Об образовании», локальных правовых актов института. Как отмечает пресс-служба, также поставлен вопрос о привлечении виновных из числа педагогических работников к дисциплинарной ответственности.
По данным «Интерфакса», губернатор Ульяновской области Сергей Морозов поручил организовать работу специальной комиссии с участием представителей Минтранса РФ и
Росавиации, которая должна проверить, в частности, как ведется педагогическая работа с курсантами, кто выложил в сеть ролик, и кто принял участие в танцах. Глава региона отметил, что не поддерживает идею с отчислением курсантов из-за видеоролика. С.Морозов подчеркнул, что наказание курсантов должно быть справедливым и не сломать молодым людям жизнь.

В соцсети и СМИ попали объяснительные самих первокурсников, а также стали известны их имена. Список с фото опубликовал Telegram-канал Mash. Как оказалось, как минимум четверо, из 14 «танцоров» приехали из Коми. Кто-то поступил на бюджет, а кто-то – по целевому направлению от «Комиавиатранса». В объяснительных молодые люди указали, что видео сняли исключительно в развлекательных целях и не представляли, что последствия могут быть такими серьезными, некоторые указали причиной участия в сьемках – тяжелое эмоциональное состояние из-за переезда в другой город и разлуки с родителями.

Фото: правительство Ульяновской области

«КомиОнлайн»
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курсантывидеоклипэротикаОбщежитие
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