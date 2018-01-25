В Коми удалось вырастить за год более 101 тонны товарной рыбы

Объемы вылова тоже оказались больше, чем в прошлом году.

По информации руководителя Северо-Западного территориального управления Федерального агентства по рыболовству Дениса Беляева, в Коми в прошлом году вырастили 101,4 тонны товарной рыбы. Объемы вылова составили вдвое больше - 261,9 тонны, озвучил он на пресс-конференции 25 января.

Как ранее сообщал «КомиОнлайн», в 2015-м хозяйства в республике произвели 71 тонну товарной рыбы, что оказалось на 61 процент меньше, чем в 2014-м. В 2016-м увеличения объемов не произошло из-за прекращения деятельности товарных хозяйств на Кажымском и Нючпасском водохранилищах. В перспективе, считали эксперты, производство выращенной товарной рыбы составит 75 тысяч тонн в год, при максимальной загрузке имеющихся мощностей в основных рыбоводных хозяйствах – 82 тысячи.

В августе прошлого года министерство сельского хозяйства и потребительского рынка Коми заявило, что в 2017 году в республике запланировано вырастить 97 тонн форели, при этом региональное правительство намерено увеличить объемы производства товарной рыбы.

Напомним, с января 2017 года Минсельхоз Коми активно продвигает проект возрождения рыбопитомника круглогодичного цикла в Сосногорске. Ожидается, что в июне-июле 2018 года произведут зарыбление бассейнов посадочным материалом на рыбопитомнике, а декабре 2018 года и начале 2019-го получат товарную форель навеской 1000 граммов в объеме до 25 тысяч штук. При введении рыбопитомника в эксплуатацию можно будет выращивать до 5,5 миллиона штук молоди сига в год.

Что касается добычи, то 2015 году объем рыбы, выловленной в естественных водоемах Коми, составил максимум за последние 20 лет – 381,8 тонны. Этому способствовали благоприятные погодные условия и интенсивное использование естественных водоемов на рыбопромысловых участках. В 2016-м объемы добычи предполагались на том же уровне, однако, как следует из доклада Минпрома «О состоянии окружающей среды в Республике Коми в 2016 году», поймали лишь 238,3 тонны водных биоресурсов, (62,4 процента от улова-2015). Снижение связали, прежде всего, с неблагоприятными погодными условиями - аномально жарким летом.

Фото с сайта mshp.rkomi.ru