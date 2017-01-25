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Среда, 25 января 2017, 10:02
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10:02
В Сосногорске решили возродить рыбопитомник круглогодичного цикла

Ожидается, что объемов выпускаемой молоди хватит на всю республику.

«Сегодня в Сосногорске есть объект для круглогодичного выращивания рыбы, который необходимо модернизировать и реконструировать. В наших планах, используя технологии рециркуляции воды, увеличить объемы молоди, выращиваемой в цеху, для товарных хозяйств республики. Мощности единственного в регионе рыбопитомника на базе Сосногорской ТЭЦ позволят полностью обеспечить потребность республики в посадочном материале», – сказал министр сельского хозяйства и потребительского рынка Коми Анатолий Князев во время поездки в Сосногорский район.

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Как сообщает пресс-служба министерства, наличие собственного посадочного материала снизит риски транспортировки, производства и себестоимость товарной рыбы. О каких видах рыб идет речь, не уточняется.

Во второй половине 2016 года было несколько сообщений о развитии рыбного хозяйства в Коми.

В июле Минсельхоз Коми заявлял о поддержке строительства рыбоводного завода в бассейне реки Печоры, который бы занимался разведение сиговых видов рыб.

В сентябре стало известно о проекте строительства в 2017 в Сыктывкаре рыбоводного бассейнового комплекса по выращиванию 400 тонн рыбы в год на основе современных ресурсосберегающих технологий. Финская компания готова была взять на себя обязательства по кредитованию и сопровождать проект.

В декабре в Государственном Совете Коми прозвучали предложения о создании в республике структурного подразделения специализированной научно-исследовательской организации в области рыболовства, а также о строительстве рыбоводного завода или рыбоводных модулей. Председатель парламентского комитета по природным ресурсам, природопользованию и экологии Василий Смалий сказал, что нужно вернуться к вопросу о строительстве в Сосногорске рыбоводного завода, на проектирование которого уже потрачено более пяти миллионов рублей.

Под конец года было объявлено, что в Коми будет создан филиал Государственного научно-исследовательского института озерного и речного рыбного хозяйства имени Л.Берга. Эту идею в Минсельхоз обосновывают необходимостью невысоким уровнем подготовки специалистов отрасли в регионе. Работу в этом направлении решили начать в 2017 году.

Предположим так: что ждет рыбное хозяйство Коми в 2017 году

Фото Владилена Олофинского и с сайта rkomi.ru

«КомиОнлайн»
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КомиСосногорск
Экономика
Делу время
РыбоводствоСельское хозяйство
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