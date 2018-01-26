В Коми стало меньше временно проживающих иностранцев

По состоянию на 1 января 2018 в Коми состоят на миграционном учете 11 тысяч547 иностранных граждан. Наибольшее их количество находится в Усинске – 2945, Сыктывкаре (в том числе в Эжве) – 2301, Ухте – 2269 и Воркуте – 1992.

По данным пресс-службы МВД по Коми, всего за 2017 год на миграционный учет в республике поставлены 32468 человек, что на 3,6 процента больше аналогичного периода прошлого года. Большинство прибывших иностранных граждан – выходцы из стран ближнего зарубежья.

Характер и направление миграционных потоков существенно не изменились. Так, 58 процента иностранных граждан, поставленных на миграционный учет, въехали на территорию Коми с целью трудиться. Сняты с миграционного учета 30 тысяч 617 человек.

Ранее в Митруда региона комментировали, что приезжие из других стран на заработки, в том числе нелегалы, не составляют серьезной конкуренции.

Количество иностранных граждан, проживающих в республике по разрешению на временное проживание, уменьшилось на 21 процент и составило 2998. По виду на жительство в Коми проживает 4251 человек. При этом за нарушения режима проживания аннулированы 227 разрешений на временное проживание и 51 вид на жительство, отказано в выдаче 22 разрешений и 7 видов на жительство.

В течение 2017 года 533 человека приобрели российское гражданство России. С 15 ноября прошлого года такие лица обязаны принять присягу, уточняет ведомство.

По состоянию на 1 января 2018 года на учете в МВД по Республике Коми состоит 231 человек, которым предоставлено временное убежище. А 2770 иностранных граждан имеют право ведения трудовой деятельности на основании патентов. Наиболее привлекательными для них являются города Усинск, Ухта, Сыктывкар, Воркута и Усть-Вымский район.

Судами за год вынесены 223 решения об административном выдворении иностранцев за пределы территории России. Выдворены 163 иностранных гражданина. Также вынесены 74 решения о депортации иностранцев, депортированы 25 человек.

Фото пресс-службы МВД по Коми