КомиОнлайн

Авторский взгляд

Пятница, 26 января 2018, 19:28
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«Протрем очки»: выпуск 13-й

Авторский взгляд на события недели - в совместном проекте «КомиОнлайна» и «Красного Знамени».

Очередной выпуск телепроекта «Протрем очки» 26 января журналист Валерий Черницын начал с ухтинцев. Дмитрий Алиев завоевал серебро на чемпионате Европы по фигурному катанию, получив тем самым путевку на Олимпиаду. А бывший депутат Госсовета Коми из Ухты Юрий Сарычев возглавил региональный предвыборный штаб Ксении Собчак.

Далее обозреватель вспомнил о двух «прибытиях» недели: визите полпреда президента по СЗФО Александра Беглова, который активно освещали в СМИ, хотя он был «дежурным и рядовым», и приезде в Воркуту нового епископа Воркутинского и Усинского Марка. Предыдущий же владыка перевелся в Москву спустя год после выделения данной кафедры из общей Коми епархии. Тогда как архиепископ Питирим правит Сыктывкарской и Коми-Зырянской епархией уже 23-й год. «Потрясающая стабильность», - подметил В.Черницын.

Под конец выпуска обозреватель представил свое объяснение того факта, что средний размер взятки в Коми за прошлый год оказался на 100 тысяч рублей больше, чем по стране. «Северный коэффициент – нечему удивляться», - заключил он.

Каждую пятницу «КомиОнлайн» и «Красное знамя» будут подводить итоги уходящей недели. Следующий эфир состоится 2 февраля. Видеозапись появится на сайтах komionline.ru и komikz.ru.

«КомиОнлайн»
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события неделиобзор новостейавторское мнение
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