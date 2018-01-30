За неделю ОРВИ заболело на 900 жителей Коми больше

Как сообщает управление Роспотребнадзора по Коми, с 22 по 28 января за медицинской помощью с симптомами ОРВИ обратилось 7746 человек, в том числе 5765 детей. Среди заболевших 74,4 процента составляют дети в возрасте до 14 лет, 25,6 процента – взрослое население, уровень заболеваемости находится ниже эпидемического порога. Неделей ранее заболевших было 6854 человека.

По данным вирусологической лаборатории республиканского центра гигиены и эпидемиологии, в материалах от больных вирусы гриппа не определяются.

Как сообщалось ранее, по прогнозу специалистов, подъем заболеваемости гриппом ожидают в конце января – феврале этого года. На начало декабря от гриппа в регионе привили 41,8 процента жителей.

*** Все вирусы гриппа и ОРВИ передаются от человека к человеку воздушно-капельным путем — при кашле и чихании, с каплями слюны. При кашле и чихании больного человека микроскопические капли, содержащие вирус, распространяются в воздухе и затем оседают на поверхностях окружающих предметов, откуда с частицами пыли могут попасть в верхние дыхательные пути окружающих людей.

Каждый самостоятельно в силах снизить риск заболевания и распространения ОРВИ и гриппа, выполняя простые санитарно-гигиенические правила – мыть руки с мылом или антибактериальным средством, регулярно проветривать помещения, не трогать грязными руками глаза, нос и рот, при кашле и чихании использовать одноразовые бумажные платочки, вести здоровый образ жизни. В период эпидемического подъема заболеваемости по возможности следует избегать многолюдных мест, носить гигиеническую маску для снижения риска инфицирования.

При появлении симптомов острой респираторной инфекции не следует заниматься самолечением, необходимо обратиться за медицинской помощью к врачу, вызвав врача на дом, поскольку вовремя начатое лечение (выполнение рекомендаций врача, обильное питье, постельный режим) существенно снижает риск развития осложнений.

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