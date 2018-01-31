Психологию предложили включить в школьную программу

Предмет «психология» могут ввести в школьную программу. Об этом заявил генеральный директор национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени Сербского, главный внештатный специалист психиатр Минздрава Зураб Кекелидзе.

«Наш центр уже написал учебники по психологии с 3-го по 11-й класс. Есть рабочие тетради для учеников с вопросами и ответами. Все передано в Российскую академию образования и детскому омбудсмену Анне Кузнецовой на рецензирование», — сказал З.Кекелидзе на круглом столе в «Известиях», где эксперты обсудили причины подростковой и молодежной агрессии.

По его словам, центр рассчитывает получить рецензию, чтобы внести правки, к концу февраля. «После этого мы намереваемся отдать пособия в Минобразования. А уже после оценки Минобра можно будет внедрять. Но ведь еще нужны те, кто будет обучать. И для них тоже нужны учебники. Это мы будем делать совместно с Минобром», — приводит издание слова психиатра.

Кроме того, он рассказал, что также написана программа для курсов повышения квалификации учителя раз в пять лет.

*** Осенью прошлого года Глава Минобрнауки Ольга Васильева озвучила, что ввести в школах нужны уроки шахмат, количество изучаемых языков следует сократить. Между тем три четверти россиян считают, что для школьников нужно проводить специальные уроки по навыкам общения в реальной жизни. А самый молодой депутат Госдумы представил идею продления летних каникул до октября и введения 12-го класса для профориентации.

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