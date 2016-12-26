В Коми одна из десяти машин скорой помощи не успевает вовремя приехать на место ДТП

Как сообщил министр здравоохранения Коми Дмитрий Березин 26 декабря на заседании республиканской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения, в регионе в настоящее время укомплектованность врачами службы скорой помощи с учетом совместительства составляет более 82 процентов. За девять месяцев этого года медики выезжали на ДТП 912 раз. За 20 минут прибыть к месту происшествия получилось в 88,3 процента случаев.

«В этом году наблюдается снижение смертности от ДТП. Сам же показатель смертности обусловлен преимущественно немедицинскими причинами, связанными с нарушением правил водителями и пешеходами. Но мы ставим задачи уменьшить время прохождения сигнала от места ДТП до дежурной службы 03, сократить время на обработку поступившей информации, а также максимально быстро выезжать к месту происшествия», - отметил он.

По словам министра, в 2016 году все дежурно-диспетчерские службы скорой помощи оборудовали автоматизированными рабочими местами и средствами защиты информации. Он напомнил, что также удалось обновить автопарк, что должно повлиять на улучшение ситуации по реагированию. Всего получили за счет федерального бюджета 19 машин, 10 из которых уже распределены по территориям. За счет республики куплены два реанимобиля марки Ford, которые будут работать в Ухте. Кроме этого, по соглашению о сотрудничестве между правительством Коми и ПАО «ЛУКОЙЛ» в 2017 году приобретут еще восемь автомобилей. А второй вертолет санавиации, для которого обустроят площадку в ухтинском поселке Шудаяге, позволит совершать дополнительно 300 экстренных вылетов.

Медицинскую скорую помощь жителям Коми оказывают 32 медучреждения. Охват населения составляет 96 процентов.

По данным Комистата, за десять месяцев этого года во всех видах транспортных несчастных случаев погибло 103 человека, в том числе в ДТП – 91.

Фото Владилена Олофинского