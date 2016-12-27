В Коми увеличили штрафы за отказ пустить в дом работников газовой службы

За негостеприимство придется заплатить 2000 рублей, а в случае аварии сумма вырастет в 15 раз.

По информации республиканской службы строительного, жилищного и технического надзора (контроля), с 16 декабря 2016 года введена административная ответственность для граждан и организаций за нарушение правил пользования газом.

Это касается: нарушения требований к качеству (сроку, периодичности) выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового и внутриквартирного газового оборудования либо невыполнение данных работ;

- уклонения от заключения договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового и внутриквартирного газового оборудования;

- отказа в допуске представителя специализированной организации для выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового и внутриквартирного газового оборудования;

- уклонения от замены оборудования, входящего в состав внутридомового и внутриквартирного газового оборудования, в случаях истечения сроков его эксплуатации и признания газоиспользующего оборудования не подлежащим ремонту.

Максимальный размер штрафа, который будет назначаться региональной службой строительного, жилищного и технического надзора (контроля) составляет: для граждан – от 1000 до 2000 рублей; для должностных лиц – от 5000 до 20 тысяч рублей; для юридических лиц – от 40 тысяч до 100 тысяч рублей.

Если при этом нарушение привело к аварии или возникновению непосредственной угрозы причинения вреда жизни или здоровью людей, то санкция увеличивается для граждан – до 30 тысяч рублей; для должностных лиц – до 100 тысяч рублей; для юридических лиц – до 400 тысяч рублей.

*** В середине ноября этого года на очередном заседании комиссии правительства Коми по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности утвердили план, обеспечивающий выполнение дополнительных мер безопасной эксплуатации внутридомового и внутриквартирного газового оборудования в регионе. Так, в городах и районах должны работать межведомственные группы по профилактике ЧС с газовым оборудованием. Они будут вычислять нарушителей норм и правил пользования газовым оборудованием в быту, неплательщиков коммунальных услуг, лиц, ведущих асоциальный образ жизни, одиноких инвалидов и, при потенциальной угрозе возникновения аварий, отрабатывать возможности перевода таких квартир на электроснабжение.

Фото Владилена Олофинского