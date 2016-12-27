Росатом, «Руститан» и Коми подписались на освоение Пижемского месторождения

В постоянном представительстве Коми при президенте России компания «Руститан» и государственный научный центр «ВНИИНМ» имени А.А.Бочвара 27 декабря подписали соглашение о стратегическом партнерстве по реализации инвестиционного проекта по строительству вертикально-интегрированного горно-металлургического комплекса по переработке титановых руд и кварцевых (стекольных) песков Пижемского месторождения и комплексном освоении титановых месторождений в Коми. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

«Подписание данного соглашения - первый шаг в большом сотрудничестве между компанией и научным центром по реализации указанного инвестпроекта. Сегодняшнее подписание важно для Республики Коми, которая находится в стадии возрождения, подъема экономики. Республика Коми – богатейшая природная кладовая, и нам совсем небезразлично, кто будет работать с нашими богатствами. Со своей стороны, правительство региона окажет максимальную организационную поддержку», - прокомментировал заместитель председателя правительства Коми - постоянный представитель республики при президенте Григорий Саришвили.

Партнерство сторон направлено на социально-экономическое и промышленное развитие Коми, а также на обеспечение отечественной продукцией организаций и предприятий, входящих в состав госкорпорации по атомной энергии «Росатом». Освоение проекта ведется в рамках государственной программы по импортозамещению в гражданских отраслях экономики и оборонно-промышленном комплексе, говорится в пресс-релизе.

Ведущий российский институт атомной отрасли разработает эффективные промышленные технологии для получения высокосортных товарных продуктов из сырья Пижемского месторождения, а также примет участие в проектировании и строительстве обогатительного и гидрометаллургического комбинатов в Коми.

Для привлечения отечественных и иностранных инвестиций в освоение минерально-сырьевой базы титана и кварца на территории республики будет создана рабочая группа при комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей по оборонно-промышленному комплексу, в состав которой войдут представители правительства Коми, «Росатома», «Руститана», а также других заинтересованных лиц.

Ранее сообщалось, что запуск горного комплекса на Пижемском месторождении перенесен c 2020-го на 2021 год.

Пижемское месторождение

Пижемское месторождение титана является крупнейшим в мире и составляет 50 процентов всех титановых запасов России. Его ресурсы составляют более 2,5 миллиарда тонн, не считая сопутствующих полезных ископаемых.

Срок работы предприятия на лицензионной территории ЗАО «Руститан» (35 квадратных километров) составит более 150 лет. В рамках реализации проекта в Коми будет создано первое в России производство высокосортных рутиловых концентратов, в том числе крупное обжиговое производство цветных титаново-оксидных пигментов, а также производство специальных концентратов пористого рутила для создания литий-титанатных батарей большой емкости.

Проект ориентирован на потребителей и производителей в авиационной, космической, судостроительной, нефтегазовой, лакокрасочной и химической отрасли. Дополнительная продукция производства - редкоземельные концентраты с высоким содержанием иттрия, диспрозия, эрбия и лютеция - будет иметь самостоятельное значение для предприятий оборонной промышленности, в частности для ОАО «ЧМЗ» госкорпорации «Росатом».

По проекту ведется геологоразведка, которая завершится в 2018 году. Ранее АО «Гиредмет» провел технологические испытания по обогащению титановых руд и кварцевых песков месторождения.

Будут созданы две промышленные площадки: одна непосредственно на месторождении, вторая - недалеко от Ухты. На них расположатся горнодобывающее предприятие, горно-обогатительный комбинат и горнометаллургический комплекс. Проект получил положительную оценку в Минпромторге России и был включен в отраслевой план по импортозамещению в цветной металлургии.

Как ранее сообщалось, всего будет создано около тысячи новых рабочих мест.

Фото с сайта rkomi.ru