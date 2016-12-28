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Среда, 28 декабря 2016, 15:29
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15:29
Преподаватель УГТУ лишена свободы на четыре года за платные зачеты

Также ей назначен штраф в пять миллионов рублей.

Преподавателя Ухтинского государственного технического университета Марию Пискайкину признали виновной в получении взятки за незаконные действия, служебный подлог и легализацию денежных средств, приобретенных преступным путем.

По  информации СУ СК по Коми, в марте 2016 года преподаватель получила от студентов нескольких групп в качестве взятки денежное вознаграждение на общую сумму 260 тысяч рублей за выставление положительных оценок по своему предмету без фактического проведения экзамена и проверки знаний по дисциплине, а также внесла в экзаменационные ведомости и зачетные книжки студентов заведомо ложные сведения. В целях легализации часть денежных средств, приобретенных преступным путем, были зачислены на счет кредитной карты.

Во время следствия и суда фигурантка признала вину по предъявленному обвинению и ходатайствовала о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства.

М. Пискайкиной назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы условно со штрафом в размере пять миллионов рублей. Приговор не вступил в законную силу.

Ранее сообщалось о расследовании уголовного дела в отношении преподавателя одного из ухтинских вузов, которая принимала зачеты за деньги с марта по май 2016 года.

Фото с сайта pixabay.com

«КомиОнлайн»
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КомиУхта
Криминал
Социум
зачетвзяткапреподавательприговор
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Последние комментарии

усинцы:
посмотрели видео (есть на него ссылка в тексте) и обалдели, жуть такая!
28.12.2016 - 18:52
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Действительно, проверили бы продукты других производителей-ужаснулись бы! А эта статья как происки конкурентов! За всем на этой фабрике следят, и по крайней мере знаешь, что точно из мяса или курицы продукты, а не из "не пойми чего"... А за такую цену хотите прям чисто куски мяса получить!
28.12.2016 - 18:17
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Я люблю Ухту:
Когда уже в Ухте будет выбран и назначен адекватный мэр,уважаемый всеми ухтинцами?
28.12.2016 - 14:46
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А во дворах когда убирать будут, не пройти не проехать по этой каше, а подморозит сейчас и всё, капец будет, люди со сломаными руками-ногами, а машины с оторванными бамперами.
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ГПУ Ф.Э. Дзерж.:
В Ухте и в других городах Коми тариф на проезд дешевле, это связано с тем, что в этих городах топливо гораздо дешевле (практически бесплатное) и обслуживание техники обходится дешевле.
28.12.2016 - 13:27
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