Преподаватель УГТУ лишена свободы на четыре года за платные зачеты

Также ей назначен штраф в пять миллионов рублей.

Преподавателя Ухтинского государственного технического университета Марию Пискайкину признали виновной в получении взятки за незаконные действия, служебный подлог и легализацию денежных средств, приобретенных преступным путем.

По информации СУ СК по Коми, в марте 2016 года преподаватель получила от студентов нескольких групп в качестве взятки денежное вознаграждение на общую сумму 260 тысяч рублей за выставление положительных оценок по своему предмету без фактического проведения экзамена и проверки знаний по дисциплине, а также внесла в экзаменационные ведомости и зачетные книжки студентов заведомо ложные сведения. В целях легализации часть денежных средств, приобретенных преступным путем, были зачислены на счет кредитной карты.

Во время следствия и суда фигурантка признала вину по предъявленному обвинению и ходатайствовала о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства.

М. Пискайкиной назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы условно со штрафом в размере пять миллионов рублей. Приговор не вступил в законную силу.

Ранее сообщалось о расследовании уголовного дела в отношении преподавателя одного из ухтинских вузов, которая принимала зачеты за деньги с марта по май 2016 года.

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