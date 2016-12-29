После Нового года в Коми вновь придут аномальные морозы

По прогнозу Коми ЦГМС, 2-3 января в республике установится аномально холодная погода с отклонением средней суточной температуры от климатической нормы в сторону холода на 10 градусов и более (норма – минус 13-19 градусов). В большинстве районов республики такая погода сохранится по 10 января 2017 года. Минимальная температура воздуха будет понижаться до минус 28-35 градусов, местами до минус 40-45. С 5-8 января в большинстве районов столбики термометра опустятся до минус 37-42 градусов, местами до минус 44-49.

Это второй за зиму 2016-2017 годов период, когда в республике отмечается аномально холодная погода. В первый раз морозы до минус 42 градусов установились в Коми с 15 по 21 декабря (а местами до 22 декабря).

Главное управление МЧС России по Коми рекомендует населению сократить время нахождения на открытом воздухе, не выходить без особой необходимости на улицу и ограничить прогулки детей. Одеваться нужно многослойно и в натуральные ткани. В холодную погоду опасно отправляться в дальние поездки. Перед выездом следует проверить заряд батареи сотового телефона, при необходимости заблаговременно зарядить его.

Во время протапливания печей не следует допускать их перекала. Для обогрева помещений можно использовать только бытовые электроприборы промышленного производства и не перегружать электрическую сеть.

При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно позвонить в службу спасения по телефону 01. Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер 112, 010 или 101. Также круглосуточно работает телефон доверия: 8(8212) 29-99-99.

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