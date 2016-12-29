Клиентам Россельхозбанка стал доступен автоплатеж

Россельхозбанк начал предоставлять услугу «Автоплатеж». Теперь клиенты банка в автоматическом режиме могут пополнять счета мобильных телефонов операторов «Билайн», «Мегафон», «МТС» и Tele2, сообщает пресс-служба кредитного учреждения

«Автоплатеж» бесплатно подключается в банкоматах и информационно-платежных терминалах банка, комиссии при пополнении своих счетов и счетов третьих лиц не взимаются. Для удобства клиентов предусмотрена возможность получения информации о платежах и событиях по sms.

В дальнейшем банк планирует распространить действие услуги «Автоплатеж» на других поставщиков услуг, в том числе на предприятия сферы ЖКХ.

С подробной информацией о предложении можно ознакомиться на официальном сайте банка по ссылке.

*** АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков. В собственности государства находятся 100 процентов акций банка. Свидетельство о государственной регистрации кредитной организации №3349 выдано Банком России 24 апреля 2000 года.

Фото со страницы банка в Facebook