КомиОнлайн

Новости

Четверг, 29 декабря 2016, 14:59
  • 224
  • 0
  • 1

14:59
Клиентам Россельхозбанка стал доступен автоплатеж

Услуга позволят автоматически пополнять счета мобильных телефонов.

Россельхозбанк начал предоставлять услугу «Автоплатеж». Теперь клиенты банка в автоматическом режиме могут пополнять счета мобильных телефонов операторов «Билайн», «Мегафон», «МТС» и Tele2, сообщает пресс-служба кредитного учреждения

«Автоплатеж» бесплатно подключается в банкоматах и информационно-платежных терминалах банка, комиссии при пополнении своих счетов и счетов третьих лиц не взимаются. Для удобства клиентов предусмотрена возможность получения информации о платежах и событиях по sms.
В дальнейшем банк планирует распространить действие услуги «Автоплатеж» на других поставщиков услуг, в том числе на предприятия сферы ЖКХ.
С подробной информацией о предложении можно ознакомиться на официальном сайте банка по ссылке.

*** АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков. В собственности государства находятся 100 процентов акций банка. Свидетельство о государственной регистрации кредитной организации №3349 выдано Банком России 24 апреля 2000 года.

Фото со страницы банка в Facebook

«КомиОнлайн»
Версия для печатиВерсия для печати
КомиСыктывкар
Технологии
Социум
банкАвтоплатежсервисымобильный телефон
Поделиться:
Если вы заметили смысловую, орфографическую, стилистическую или другую ошибку на этой странице, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter. Выделенный текст будет автоматически отослан редактору.
Реклама

Комментарии

Добавить комментарий

Реклама

Поиск работы

Дизайнер интерьеров (проектирование пиццерий)
Международная сеть пиццерий Додо Пицца (Сыктывкар)
от 35000 до 45000 RUR

Начальник офиса продаж
Мобильные ТелеСистемы (МТС) (Сыктывкар)


Искать вакансии
Реклама
Реклама

Последние комментарии

мишка:
вот и повышайте потом престиж рабочих профессий!!!!
29.12.2016 - 17:02
Перейти к новости
ГПУ Ф.Э. Дзерж.:
в последний раз видно нарушил ПДД :(
29.12.2016 - 16:38
Перейти к новости
DM:
какое расписание движения?
29.12.2016 - 16:02
Перейти к новости
володя:
Водитель "Фольксвагена" за нарушения ПДД привлекался в течение года четыре раза, дважды из которых — за превышение скорости
29.12.2016 - 16:00
Перейти к новости
горожанин :
Давно пора прокуратуре бы заняться почему дворы не убирают от снега? Да и еще тех мударков которые ставят машины на тротуары, и забывают урать машины вызывать эвакуатор и после уже штрафы выписывать за простой трактора пока машину эвакуировали за эвакуатор и стоянку.
29.12.2016 - 15:59
Перейти к новости

Свидетельство о регистрации средства массовой информации ИА №ФС77-58855, выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых комуникаций, 28.07.2014

© ООО «Медиа системы», 2006–2016.

При использовании материалов сайта обязательна ссылка на источник. Не предназначено для лиц моложе 18 лет

Яндекс цитирования Яндекс.Метрика