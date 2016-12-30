В Коми не успели сделать капремонт более чем в ста многоквартирных домах

До конца года хотят закончить работы еще в 12 зданиях.

Как сообщили «КомиОнлайну» в министерстве строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства республики, к концу 2016-го года по программе капитального ремонта в регионе отремонтировали 29 многоквартирных домов: 10 – в Сыктывкаре, 7 – в Ухте, 5 – в Сосногорском районе, 3 – в Инте, по одному – в Княжпогостском, Сыктывдинском, Прилузском и Усть-Вымском районах. На это в общей сложности потратили 75,4 миллиона рублей. При этом в 2016-м запланировано было восстановить 169 домов.

Капремонт продолжается в 35 домах: в Воркуте (3 дома), Инте (6 домов), Сосногорске (7 домов), Сыктывдинском районе (5 домов), Прилузском районе (1 дом), Усть-Вымском районе (7 домов) и Сыктывкаре (6 домов).

«В текущем году планируется завершить ремонт 41 дома, с учетом уже завершенных», – отметили в ведомстве.

Одна из причина такого низкого выполнения плана – вовремя не проведенные конкурсы по выбору подрядчиков. При этом средств на капрмент у регионального оператора хватало. К концу года накопилось на счетах 200 миллионов рублей, фонд даже сумел заработать 20 миллионов за счет размещения свободных средств на банковских депозитах.

Оставшиеся дома, как сообщалось ранее, переносятся на следующий год. В 2017-м Минстрой планирует завершить капремонт в 128 многоквартирных домах (в очереди на ремонт стоит 103 дома). Общая стоимость работ оценивается в 143, 6 миллиона рублей.

Муниципалитет Число домов Стоимость ремонта (руб) Воркута 1 1 387 034 Инта 4 13 991 668 Ухта 12 23 023 325 Княжпогостский район 4 3 736 135 Корткеросский район 1 1 479 189 Печора 2 4 580 504 Сосногорск 11 22 711 232 Сыктывдинский район 4 3 003 431 Прилузский район 1 2 655 646 Удорский район 3 4 237 000 Усть-Вымский район 3 4 600 000 Усть-Цилемский район 1 629 406 Сыктывкар 44 45 731 849 Вуктыл 1 2 400 683 Усть-Куломский район 1 607 050 Троицко-Печорский район 1 309 437 Усинск 2 4 565 108 Сысольский район 3 1 150 771 Ижемский район 3 1 144 773 Койгородский район 1 1 631 052 Итого по программе 103 143 575 298

Фото Владилена Олофинского