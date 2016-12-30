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Пятница, 30 декабря 2016, 10:49
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10:49
В Коми не успели сделать капремонт более чем в ста многоквартирных домах

До конца года хотят закончить работы еще в 12 зданиях.

Как сообщили «КомиОнлайну» в министерстве строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства республики, к концу 2016-го года по программе капитального ремонта в регионе отремонтировали 29 многоквартирных домов: 10 – в Сыктывкаре, 7 – в Ухте, 5 – в Сосногорском районе, 3 – в Инте, по одному – в Княжпогостском, Сыктывдинском, Прилузском и Усть-Вымском районах. На это в общей сложности потратили 75,4 миллиона рублей. При этом в 2016-м запланировано было восстановить 169 домов.

Капремонт продолжается в  35 домах: в Воркуте (3 дома), Инте (6 домов), Сосногорске (7 домов), Сыктывдинском районе (5 домов), Прилузском районе (1 дом), Усть-Вымском районе (7 домов) и Сыктывкаре (6 домов).

«В текущем году планируется завершить ремонт 41 дома, с учетом уже завершенных», – отметили в ведомстве.

Одна из причина такого низкого выполнения плана – вовремя не проведенные конкурсы по выбору подрядчиков. При этом средств на капрмент у регионального оператора хватало. К концу года накопилось на счетах 200 миллионов рублей, фонд даже сумел заработать 20 миллионов за счет размещения свободных средств на банковских депозитах.

Оставшиеся дома, как сообщалось ранее, переносятся на следующий год. В 2017-м Минстрой планирует завершить капремонт в 128 многоквартирных домах (в очереди на ремонт стоит 103 дома). Общая стоимость работ оценивается в 143, 6 миллиона рублей.

Муниципалитет

Число домов

Стоимость ремонта (руб)

Воркута

1

1 387 034

Инта

4

13 991 668

Ухта

12

23 023 325

Княжпогостский район

4

3 736 135

Корткеросский район

1

1 479 189

Печора

2

4 580 504

Сосногорск

11

22 711 232

Сыктывдинский район

4

3 003 431

Прилузский район

1

2 655 646

Удорский район

3

4 237 000

Усть-Вымский район

3

4 600 000

Усть-Цилемский район

1

629 406

Сыктывкар

44

45 731 849

Вуктыл

1

2 400 683

Усть-Куломский район

1

607 050

Троицко-Печорский район

1

309 437

Усинск

2

4 565 108

Сысольский район

3

1 150 771

Ижемский район

3

1 144 773

Койгородский район

1

1 631 052

Итого по программе

103

143 575 298

Фото Владилена Олофинского

Елена Кабакова
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КомиСыктывкар
Общество
СтроительствожильеКапремонт
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