КомиОнлайн

Новости

Пятница, 30 декабря 2016, 14:03
  • 141
  • 1
  • 1

14:03
Бывшего председателя Контрольно-счетной палаты Коми обвинили во взяточничестве

Михаила Евдокимова, который сознался в получении почти 8 миллионов рублей, ждет суд.

В мае 2016 года следователи возбудили уголовное дело в отношении бывшего председателя контрольно-счетной палаты Коми М.Евдокимова. Его заподозрили в получении взятки в особо крупном размере.

По данным следствия, с января 2012 по август 2015 года М.Евдокимов получал (как правило, ежемесячно) от действовавших в то время заместителей главы республики Алексея Чернова и Константина Ромаданова денежные средства за общее покровительство и попустительство по службе, а именно непроведение проверок эффективности использования бюджетных средств, которые могли бы навредить взяткодателю и представляемым им лицам, предотвращение широкой огласки и ненаправление в правоохранительные органы результатов проверок, проведенных Контрольно-счетной палатой. Всего в течение указанного периода фигурантом получено в качестве денежного вознаграждения не менее шести миллионов рублей.

На допроса подозреваемый признал вину в получении денежных средств. Сыктывкарский городской суд освободил его под залог в один миллион рублей.

Как сообщает пресс-служба следственного управления СК по Коми, расследование уголовного дела в отношении М.Евдокимова завершено. Материалы переданы прокурору для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд для рассмотрения по существу.

По уточненным данным, М.Евдокимов получил с мая 2011 года по август 2015 года в качестве денежного вознаграждения 7,8 миллиона рублей. Деньги ему передавались ежемесячно от А.Чернова, который является фигурантом «дела Гайзера» и находится под арестом в Москве.

С 1998 года по 2011 год М.Евдокимов работал в управлении ФСБ по Коми, в апреле 2011 года был назначен председаделем КСП, а с ноября 2015 года стал постоянным представителем главы и правительства Коми в Госсовете.

Фото пресс-службы Госсовета Коми

«КомиОнлайн»
Версия для печатиВерсия для печати
Коми
Криминал
Пресс-релизы
ЕвдокимоввзяткаЧерновКСП
Поделиться:
Если вы заметили смысловую, орфографическую, стилистическую или другую ошибку на этой странице, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter. Выделенный текст будет автоматически отослан редактору.
Реклама

Комментарии

ваганыч
30.12.2016 - 14:29
+1
Поставить плюс!
1
-1
Поставить минус!

Миша Евдокимов погиб в автокатастрофе ведь!! как так??

Добавить комментарий

Реклама

Поиск работы

Охранник торгового зала (ТК Макси)
РИВ ГОШ, Сеть магазинов (Сыктывкар)
от 17250 RUR

Территориальный менеджер (Сыктывкар)
Сады Придонья (Сыктывкар)


Искать вакансии
Реклама
Реклама

Последние комментарии

ваганыч:
Миша Евдокимов погиб в автокатастрофе ведь!! как так??
30.12.2016 - 14:29
Перейти к новости
алексей:
каток имени кадурова))
30.12.2016 - 09:04
Перейти к новости
чина:
что за место? поконкретнее просим
30.12.2016 - 01:08
Перейти к новости
321:
Не время веселится когда жизнь все хуже и хуже в этой стране
30.12.2016 - 00:53
Перейти к новости
не УК.:
Даёшь в каждый двор по трактору (ну и соответственно повысить квартплату в разы).
29.12.2016 - 22:32
Перейти к новости

Свидетельство о регистрации средства массовой информации ИА №ФС77-58855, выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых комуникаций, 28.07.2014

© ООО «Медиа системы», 2006–2016.

При использовании материалов сайта обязательна ссылка на источник. Не предназначено для лиц моложе 18 лет

Яндекс цитирования Яндекс.Метрика