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14:03 Бывшего председателя Контрольно-счетной палаты Коми обвинили во взяточничестве
Михаила Евдокимова, который сознался в получении почти 8 миллионов рублей, ждет суд.
В мае 2016 года следователи возбудили уголовное дело в отношении бывшего председателя контрольно-счетной палаты Коми М.Евдокимова. Его заподозрили в получении взятки в особо крупном размере.
По данным следствия, с января 2012 по август 2015 года М.Евдокимов получал (как правило, ежемесячно) от действовавших в то время заместителей главы республики Алексея Чернова и Константина Ромаданова денежные средства за общее покровительство и попустительство по службе, а именно непроведение проверок эффективности использования бюджетных средств, которые могли бы навредить взяткодателю и представляемым им лицам, предотвращение широкой огласки и ненаправление в правоохранительные органы результатов проверок, проведенных Контрольно-счетной палатой. Всего в течение указанного периода фигурантом получено в качестве денежного вознаграждения не менее шести миллионов рублей.
На допроса подозреваемый признал вину в получении денежных средств. Сыктывкарский городской суд освободил его под залог в один миллион рублей.
Как сообщает пресс-служба следственного управления СК по Коми, расследование уголовного дела в отношении М.Евдокимова завершено. Материалы переданы прокурору для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд для рассмотрения по существу.
По уточненным данным, М.Евдокимов получил с мая 2011 года по август 2015 года в качестве денежного вознаграждения 7,8 миллиона рублей. Деньги ему передавались ежемесячно от А.Чернова, который является фигурантом «дела Гайзера» и находится под арестом в Москве.
С 1998 года по 2011 год М.Евдокимов работал в управлении ФСБ по Коми, в апреле 2011 года был назначен председаделем КСП, а с ноября 2015 года стал постоянным представителем главы и правительства Коми в Госсовете.
Фото пресс-службы Госсовета Коми
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Комментарии
Миша Евдокимов погиб в автокатастрофе ведь!! как так??
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