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Пятница, 30 декабря 2016, 15:06
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15:06
В селе Куниб Сысольского района построили станцию по приему и очистке сточных вод

В населенном пункте продолжат развивать инфраструктуру водоотведения.

Работы проведены в рамках первого заключенного в Коми концессионного соглашения в сфере жилищно-коммунального хозяйства между министерством имущественных и земельных отношений республики и «Коми тепловой компанией» на условиях частной инициативы. Реализация проекта позволит повысить качество и бесперебойность оказания коммунальных услуг потребителям, сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, соглашение было заключено в августе 2016 года. Документом предусмотрено принятие «Коми тепловой компанией» обязательств по реконструкции (модернизации) объекта за счет собственных средств. Также определены основные условия дальнейшей эксплуатации объекта: деятельность по приему и очистке сточных вод, создание и развитие единой системы коммунальной инфраструктуры водоотведения и очистки сточных вод в селе Куниб. Срок действия концессионного соглашения составляет 12 лет.

*** Механизм частной инициативы в концессии в России был введен с 1 мая 2015 года. Заинтересованные стороны могут инициировать процесс инвестирования в модернизацию системы коммунальной инфраструктуры и иные объекты коммунального хозяйства, а муниципальные образования Коми (собственники объектов жилищно-коммунального хозяйства) - воспользоваться указанной практикой для привлечения инвестиций в жилищно-коммунальную сферу.

Фото с сайта pixabay.com

«КомиОнлайн»
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КомиСысольский районКуниб
Экология
Социум
очистныеПитьевая водаводоотведениеконцессия
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