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Вторник, 10 января 2017, 16:45
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16:45
Куда ты, тропинка, меня привела: в центре Сыктывкара из окна квартиры торговали лосьонами и настойками

Полиция поймала продавца с поличным.

По информации пресс-службы МВД по Коми, на днях правоохранители проверили адрес, который фигурировал в трех сообщениях граждан. Оказалось, что в одном из домов в центре города распространяли запрещенную спиртосодержащую продукцию.

За то время, пока полицейские наблюдали за домом, были зафиксированы три факта продажи пузырьков. При этом клиенты даже не заходили в дом, поскольку торговля велась через окно квартиры на первом этаже.  Об этом свидетельствовала утоптанная тропинка, ведущая к окну.

Полицейские установили, что торговлю запрещенной жидкостью вела местная жительница 1976 года рождения. Женщина проживает в квартире вместе с несовершеннолетним сыном.

Местные жители, ведущие асоциальный образ жизни, – ее постоянные клиенты. Хотя иногда сыктывкарка продавала смертельную жидкость и случайным покупателям. Стоимость одной бутылочки составляет от 30 до 35 рублей.

Сотрудники полиции изъяли из квартиры четыре бутылочки с жидкостью, которые направлены на исследование. Подозреваемая была доставлена в отдел полиции, где в отношении нее составили административный материал за «осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии)».

В настоящее время данная квартира находится под постоянным контролем, а рейды по выявлению мест и пресечению незаконной реализации спиртосодержащей жидкости будут проводиться и дальше.

** Проблема привлекла внимание на федеральном уровне после того, как в середине декабря стало известно, что в Иркутске от употребления «Боярышника» начали гибнуть люди. К 26 декабря число жертв употребления косметического средства достигло 76 человек.

После этого премьер-министр страны Дмитрий Медведев предложил изъять «Боярышник» из продажи. Было решено внести в Госдуму поправки, касающиеся оборота спиртосодержащей продукции.

В Коми приняли решение усилить работу по предупреждению подобных случаев, не дожидаясь поручений из федерального центра.

В сентябре 2016 года в Коми подготовили предложения по ужесточению правил продажи спиртосодержащих парфюмерно-косметических товаров и отправили их в Москву. Среди них было и такое: ограничить объем тары 25 миллилитрами. Минфин России концептуально поддержал. Минэконом ждет ответов и от других федеральных органов.

С апреля 2014 года в республиканском парламенте находится законодательная инициатива по внесению изменения в Налоговый кодекс, чтобы увеличить себестоимость продукции, то есть сделать ее менее доступной.

В конце декабря 2016 года мэрия Сыктывкара составила список из 42 точек с указанием конкретных адресов продажи непищевых спиртосодержащих жидкостей (лосьонов и настоек), которые выступают альтернативой алкоголю, его направили в городское управление МВД, чтобы правоохранители приняли меры. А с 26 декабря на федеральном уровне юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям предписано приостановить на срок 30 суток розничную торговлю спиртосодержащей непищевой продукцией с содержанием этилового спирта более 25 процентов объема готовой продукции (за исключением парфюмерной продукции и стеклоомывающих жидкостей). Спустя четыре дня из оборота в Сыктывкаре и Инте было изъято свыше 6,5 тысячи запрещенных пузырьков.

Фото Владилена Олофинского, видео предоставлено пресс-службой МВД по Коми

«КомиОнлайн»
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КомиСыктывкар
Общество
Социум
боярышникалкогольторговля
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