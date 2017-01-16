В Ухте передумали называть улицу именем Довлатова

Как сообщается на сайте «НЭП», администрация Ухты объявила голосование о переименовании улицы имени Довлатова.

Общественный совет города на заседании 18 ноября 2016 года рассмотрел вопрос об отмене постановления администрации о присвоении улице в новом микрорайоне имени писателя Сергея Довлатова. Улицу еще предстоит построить (от проспекта Зерюнова до автодороги Ухта – Сыктывкар параллельно набережной Газовиков). И общественники рекомендуют присвоить этой улице имя «70 лет Великой победы».

Чтобы узнать мнение горожан, мэрия решила провести онлайн-опрос. Он продлится до 13 февраля. Пока голоса разделились поровну – по шесть человек проголосовало за каждый вариант.

Дать улице имя Сергея Давлатова решили в 2014 году. Было отобрано восемь вариантов, проведено голосование. Наибольшую поддержку получили две версии: улица Владимира Высоцкого (27,3 процента) и Жемчужная (26,8 процента). «Если бы какой-то вариант набрал абсолютное большинство, было бы ясно, что это - ярко выраженное мнение общественности. Но голоса распределились практически поровну между двумя вариантами. И стало понятно, что нужен третий, что-то новое и свежее. Этим новым стало предложение, с которым обратились ухтинские учителя русского языка и литературы, преподаватели УГТУ и представители краеведческого сообщества - назвать новую улицу именем Сергея Довлатова, - пояснил выбор властей занимавший тогда должность мэра Игорь Михель. – Можно сказать, эту идею генерировала интеллигенция Ухты. Считаю, что это достойный для названия улицы в любом культурном и образованном городе вариант. Сергей Довлатов – действительно очень значимое имя в масштабах всей русской литературы. Но ни одна улица в стране прежде не была названа его именем. А у нас такая будет. Впоследствии там можно установить памятную доску, разбить сквер, сделать на этой улице литературное кафе».

*** Сергей Довлатов – один из наиболее популярных и читаемых русских писателей конца XX - начала XXI века. Его повести, рассказы и записные книжки переведены на множество языков, экранизированы, изучаются в школе и вузах. Книги «Заповедник», «Зона», «Иностранка», «Наши», «Чемодан» стали классикой. Произведения С.Довлатова включены в перечень 100 книг, рекомендованных министерством образования и науки России к прочтению школьниками.

С.Довлатов проходил службу в армии в поселке Чиньяворык, много раз бывал в Ухте. В 1978 году эмигрировал в США. В России проза официально начала издаваться уже после смерти писателя.

Фото с сайта 24smi.org