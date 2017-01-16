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В Ухте передумали называть улицу именем Довлатова
Проводится голосование между старым и новым вариантами.
Как сообщается на сайте «НЭП», администрация Ухты объявила голосование о переименовании улицы имени Довлатова.
Общественный совет города на заседании 18 ноября 2016 года рассмотрел вопрос об отмене постановления администрации о присвоении улице в новом микрорайоне имени писателя Сергея Довлатова. Улицу еще предстоит построить (от проспекта Зерюнова до автодороги Ухта – Сыктывкар параллельно набережной Газовиков). И общественники рекомендуют присвоить этой улице имя «70 лет Великой победы».
Чтобы узнать мнение горожан, мэрия решила провести онлайн-опрос. Он продлится до 13 февраля. Пока голоса разделились поровну – по шесть человек проголосовало за каждый вариант.
Дать улице имя Сергея Давлатова решили в 2014 году. Было отобрано восемь вариантов, проведено голосование. Наибольшую поддержку получили две версии: улица Владимира Высоцкого (27,3 процента) и Жемчужная (26,8 процента). «Если бы какой-то вариант набрал абсолютное большинство, было бы ясно, что это - ярко выраженное мнение общественности. Но голоса распределились практически поровну между двумя вариантами. И стало понятно, что нужен третий, что-то новое и свежее. Этим новым стало предложение, с которым обратились ухтинские учителя русского языка и литературы, преподаватели УГТУ и представители краеведческого сообщества - назвать новую улицу именем Сергея Довлатова, - пояснил выбор властей занимавший тогда должность мэра Игорь Михель. – Можно сказать, эту идею генерировала интеллигенция Ухты. Считаю, что это достойный для названия улицы в любом культурном и образованном городе вариант. Сергей Довлатов – действительно очень значимое имя в масштабах всей русской литературы. Но ни одна улица в стране прежде не была названа его именем. А у нас такая будет. Впоследствии там можно установить памятную доску, разбить сквер, сделать на этой улице литературное кафе».
*** Сергей Довлатов – один из наиболее популярных и читаемых русских писателей конца XX - начала XXI века. Его повести, рассказы и записные книжки переведены на множество языков, экранизированы, изучаются в школе и вузах. Книги «Заповедник», «Зона», «Иностранка», «Наши», «Чемодан» стали классикой. Произведения С.Довлатова включены в перечень 100 книг, рекомендованных министерством образования и науки России к прочтению школьниками.
С.Довлатов проходил службу в армии в поселке Чиньяворык, много раз бывал в Ухте. В 1978 году эмигрировал в США. В России проза официально начала издаваться уже после смерти писателя.
Фото с сайта 24smi.org
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Комментарии
Являюсь доцентом УГТУ и скажу точно, никакого обращения не видел и не подписывал, точно также как и мои коллеги. Это явная ложь - когда говорят, что "мы" - преподаватели УГТУ - "за" улицу Довлатова.
Эти недоразвитые общественники скоро Ухту в Чибью предложат переименовать.
Да Вы, "доцент", и книг-то Довлатова никогда не читали, скорее всего. Вы за всех имеете смелость говорить, или Вы такой же доцент, как и Истиховская? Гнать Вас в шею!
Ассистент, вы сразу начали с хамства - это некрасиво. причем здесь книги Довлатова, читал я их или не читал, мне не ясно. Вопрос в том, что сделал Довлатов для Ухты, чтобы в его честь назвали улицу? - в этом плане есть более достойные жители Ухты, которые созидали! И в своем посте выше, я лишь выразил свое мнение о том, что в статье говорят о "всех" - это же явно враньё. И за всех я не говорил, а только за себя и своих товарищей. И говоря о коллегах, я говорю о тех, с кем я постоянно работаю и кого я знаю лично - и эти моменты мы обсуждали - поэтому да, я имею право это здесь высказать. Читайте внимательней и будьте сдержаннее в своих высказываниях. Вы не знаете меня, я не знаю вас.
В статье не говорится обо всех. Фраза «обратились ухтинские учителя русского языка и литературы, преподаватели УГТУ и представители краеведческого сообщества» не обозначает, что это были все до одного представители данных профессий.
А где можно посмотреть список обратившихся? Понимаете, многие люди, в т.ч. мои знакомые говорят мне - "вы что там, с ума посходили, какой Довлатов?" Речь шла об интеллигенции - вот и у людей теперь соответствующее отношение к интеллигенции. Да и написано, на мой взгляд размыто немного "преподаватели УГТУ", почему бы было также не написать "некоторые преподаватели" или как нибудь по-другому...
Возможно, вы заметили, что в тексте приведена часть поста экс-мэра, поэтому уточнить, какие преподаватели поддерживали идею в 2014 году и сколько их было, можно у него.
Доцент, судя по Вашему стилю изложения и некоторым синтаксическим ошибкам, Ваше научное звание вызывает сомнения. По поводу творчества Довлатова - если уж не хотите брать в руки первоисточник, почитайте Википедию. К слову, если Вы на самом деле в Ухте проживаете: а что сделали для Ухты Гоголь, Горький, Володарский-Гольдштейн и Павлик Морозов? , И еще - есть же в Ухте и 1-я Березовская, 2-я Индустриальная, 3-я Нагорная улица, и так далее. Или вы о таких не слышали?
У меня техническое образование, а не педагогическое. И не нужно язвить. А те люди, чьи фамилии вы написали, внесли большой вклад в историю России... Вы спросите, а Павлик Морозов каким боком? - Не буду это обсуждать, поскольку памятник был поставлен при СССР, где были свои идеи, и на фоне этого, памятник П.М. был актуален в то время. И вы уже за словом в карман полезли, что да почему. Довлатов посредственный писатель, эмигрировал из страны, то что он служил в Ухте ни о чем не говорит. А вам знакома фамилия Мишаков?
Вообще то ул. Довлатова образовалась с лёгкой руки неких гастролёров от власти которые так, мимоходом отрезали бОльшую часть от ул. Алексеева . Сначала они хотели своё творение назвать Магистральной а после общегородских дебатов из огромного списка предложенных названий выбрали "Давлатов" которое даже и не разу не предлагалось, т.е. опять таки своё. Сделали дело и слились из города без шума и пыли.
Да над вами просто посмеялись! В следующий раз назовут улицу имени Саши Белого и опять придумают удобоваримую сказочку!
http://komionline.ru/node/76218 Вот и чем надо подумать общественникам из Совета, а не страдать бездельем.
Всвязи с тем, что РФ - страна с непредсказуемым прошлым, называть улицы в честь людей (любых) есть большая глупость.
Ленина тогда уж везде переименуйте. А не переименуете, так незачем голову морочить c переименованиями.
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