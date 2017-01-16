В Ухте при расчистке снега раскопали замерзшую женщину

Утром 9 января возле гаражного комплекса в Пионергорском проезде мужчина занимался расчисткой снега и обнаружил тело женщины. Он сообщил об этом в полицию Ухты, правоохранители приехали на место и организовали проверку.

Как рассказали «КомиОнлайну» в ухтинском отделе следственного управления СК по Коми, по итогам проверки принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием событий преступления. Потерпевшей оказалась 39-летняя местная жительница, которая злоупотребляла алкоголем. Причиной ее смерти, наступившей в ночь на 9 января, стало общее переохлаждение организма. В результате гипотермии женщина сняла с себя одежду. Личные вещи нашли рядом с трупом. Каких-либо телесных повреждений и следов насильственной смерти эксперты не обнаружили.

Следует помнить, что чаще всего от переохлаждения погибают пожилые или больные люди, дети или те, кто находится в состоянии наркотического или алкогольного опьянения. Если человек выживает, то нередко ему ампутируют обмороженные конечности. Чтобы избежать трагедии, медики советуют тщательно выбирать одежду, не злоупотреблять спиртным на морозе и не выходить на улицу в нетрезвом состоянии.

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Фото с сайта nadysha.ru