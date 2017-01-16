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Понедельник, 16 января 2017, 17:20
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В Ухте при расчистке снега раскопали замерзшую женщину

Она была без одежды.

Утром 9 января возле гаражного комплекса в Пионергорском проезде мужчина занимался расчисткой снега и обнаружил тело женщины. Он сообщил об этом в полицию Ухты, правоохранители приехали на место и организовали проверку.

Как рассказали «КомиОнлайну» в ухтинском отделе следственного управления СК по Коми, по итогам проверки принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием событий преступления. Потерпевшей оказалась 39-летняя местная жительница, которая злоупотребляла алкоголем. Причиной ее смерти, наступившей в ночь на 9 января, стало общее переохлаждение организма. В результате гипотермии женщина сняла с себя одежду. Личные вещи нашли рядом с трупом. Каких-либо телесных повреждений и следов насильственной смерти эксперты не обнаружили.

Следует помнить, что чаще всего от переохлаждения погибают пожилые или больные люди, дети или те, кто находится в состоянии наркотического или алкогольного опьянения. Если человек выживает, то нередко ему ампутируют обмороженные конечности. Чтобы избежать трагедии, медики советуют тщательно выбирать одежду, не злоупотреблять спиртным на морозе и не выходить на улицу в нетрезвом состоянии.

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Фото с сайта nadysha.ru

Владилен Олофинский
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КомиУхта
Происшествия
Социум
снегтрупалкоголь
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Комментарии

ммммм
16.01.2017 - 19:49
+1
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1
-1
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яб обрадовался найдя такую женщину

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Эти недоразвитые общественники скоро Ухту в Чибью предложат переименовать.
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Для новичка своими силами уложить в голове по полчкам, что и как сейчас происходит в текущей ситуации подвижения в интернете практически нереально. Даже если раньше вы уже что-то умели, и с тех пор минуло несколько лет, вы удивитесь, но это может причинить вашему ресурсу вред.
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неравнодушный :
Когда качество перевоза пассажиров будет соответствовать достойному уровню???автобусы ездят как попало, нет расписания и большинство его не придерживается. Автобусы грязные, в них курят сами же водители и кондуктора.
16.01.2017 - 23:01
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EugeneVew:
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16.01.2017 - 22:41
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ГПУ Ф.Э. Дзерж.:
Это явно сговор, если на СТО за обслуживание задирают цены, то этих товарищей надо отправить на "отдых" пусть пососут лапку, так-же можно свое СТО открыть, будет практичнее, а если что надо народу действительно пешком месячишко побегать, потом пусть думают как клиентов разводить на бабки.
16.01.2017 - 22:32
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